Doações para o RS: saiba quais são os itens que os gaúchos mais necessitam

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/05/2024 - 11:04 Para compartilhar:

Devido ao grande volume de doações, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul estabeleceu quais itens são considerados prioritários para auxiliar os gaúchos, entre eles estão: colchões, ração para animais e produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica.

Por cerca de um mês, o estado foi atingido por temporais que afetaram 471 municípios, deixaram 169 pessoas mortas, 806 feridas, 44 desaparecidas, 581.683 desalojadas e 47.651 abrigadas por órgãos municipais, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil.

O órgão destacou que os estoques de água mineral encontram-se abastecidos. Por isso, é importante substituir as doações por outros itens.

Confira a lista de produtos prioritários:

Cesta básica;

Cobertores;

Roupas íntimas novas (masculinas e femininas);

Meias;

Água sanitária;

Sabão em pó;

Escova e pasta de dente;

Desodorante;

Xampu.

A Defesa Civil ressaltou que o envio de kits montados facilita a entrega rápida às vítimas das inundações. São eles:

Kits de limpeza

Um litro de desinfetante;

500 ml de detergente líquido

Esponjas;

Panos de limpeza.

Kits de higiene pessoal

Um sabonete;

Um pacote de absorventes femininos;

Um aparelho de barbear;

Quatro rolos de papel higiênico;

Repelente;

Álcool gel.

Itens de limpeza

Luvas;

Botas de borracha;

Baldes;

Panos;

Vassouras (com cabo);

Rodos (com cabo);

Escova de limpeza.

Outros itens

Colchões (novos ou em bom estado);

Roupa de cama;

Roupa de banho;

Cobertores;

Ração animal;

Cestas básicas fechadas;

Fraldas infantis e geriátricas.

Itens de cesta básica

Arroz;

Feijão;

Macarrão;

Açúcar;

Farinha de trigo;

Café;

Sal;

Óleo;

Biscoito;

Achocolatado;

Leite em pó;

Enlatados (atum, sardinha, legumes).

Ao doar roupas, é fundamental priorizar as peças confortáveis e funcionais, evite biquínis e saltos altos, pois não são úteis no momento.

As pessoas também precisam se certificar de que as roupas, cobertores e lençóis estão limpos e prontos para uso. Além disso, identifique nas sacolas de doações as vestimentas masculinas, femininas e infantis.

Evite doar calçados danificados ou sem sola. Coloque os pares juntos em uma sacola e amarre os cadarços para que não se separem. Para fazer as doações basta levar os itens a qualquer unidade dos Correios em todo o Brasil.