Do sucesso à insatisfação: veja como Gabriel Jesus deixou protagonismo no City para ser moeda de troca Nome do atacante brasileiro já foi alvo de especulações na Juventus e centroavante pode ser usado em negociação com Tottenham por Harry Kane

A carreira de Gabriel Jesus no Manchester City pode estar se aproximando do fim. Desde que chegou ao clube do Etihad Stadium, o brasileiro nunca conseguiu ser titular indiscutível na equipe de Pep Guardiola. Na Inglaterra, há fortes especulações de que o catalão busca um novo centroavante para o clube e há dois nomes em pauta: Haaland e Kane.

Ambas as contratações são complicadas, pois os atletas estão sob contrato com seus clubes. No entanto, nesta quarta-feira, o “The Sun” publicou que o atacante da Seleção Brasileira pode ser envolvido em uma troca com o Tottenham para que Harry Kane, um dos maiores artilheiros da história da Premier League, possa vestir a camisa dos Citizens.

Meteórico

Para entender como Gabriel Jesus chegou neste ponto, é necessário relembrar sua trajetória na Terra da Rainha. O atacante acertou sua saída do Palmeiras em agosto de 2016, mas permaneceu no Verdão até o final da temporada, em que conquistou o Campeonato Brasileiro, e aterrissou em solo inglês apenas em janeiro de 2017.

E seu início na Inglaterra não poderia ter sido melhor do que como foi. Em apenas seis meses, o jovem de 19 anos até aquele momento participou de 10 jogos na Premier League. E sua estreia na Europa não o intimidou. Foram sete gols e quatro assistências distribuídas. E os números só não foram melhores por uma lesão no metatarso.

Em 2017/2018, mais um ótimo início de temporada e de parceria com Aguero. No entanto, o camisa nove viveu seu primeiro grande jejum de gols entre novembro de 2017 e março de 2018. Neste período, o atleta conviveu com uma lesão no joelho, mas aproveitou a reta final de campanha em que o colega argentino não pôde jogar por estar machucado e mostrou ser o Jesus que todos conheciam.

Por conta do excelente desempenho apresentado em seus primeiros anos no futebol inglês, Gabriel Jesus não só havia conquistado a confiança da torcida, mas dos dirigentes. Dessa forma, o brasileiro, que havia assinado com o clube até 2021, acertou uma renovação contratual até 2023.

– Posso dizer que vir para o Manchester City foi a melhor decisão que tomei na minha vida, pois estou melhorando como profissional e como pessoa – disse o atacante à época.

Declínio

Após a temporada, Gabriel Jesus teve a oportunidade de disputar a primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira na Rússia. Em cinco partidas, o artilheiro marcou apenas um gol e a sua titularidade era posta em dúvida entre os torcedores diante da boa fase de Roberto Firmino.

Seu retorno ao Manchester City foi totalmente diferente do que havia feito nos anos anteriores. Em 2018/2019, o atacante foi preterido pelo técnico Guardiola e teve sua pior época em termos de minutos em campo com a camisa do até então bicampeão da Premier League. Além disso, foram apenas sete gols anotados no Campeonato Inglês.

E a partir deste momento, começaram as especulações sobre uma possível saída do brasileiro do Etihad Stadium. E o centroavante dava indícios de insatisfação na equipe pelo fato de não estar sendo muito aproveitado pelo comandante catalão.

Decepção

No ano seguinte, até por conta de diversas lesões de Aguero, Jesus foi o principal nome do setor ofensivo do Manchester City e apesar do ataque marcar 102 gols nesta temporada, o brasileiro foi responsável apenas por 14 tentos e a equipe de Guardiola perdeu o título da Premier League para o Liverpool.

Recentemente, o centroavante também disse que “a sua hora havia chegado” para ser titular absoluto dos Citizens. A cobrança era um claro sinal de sua insatisfação com sua posição no elenco. Com isso, a Juventus dava sinais de que gostaria de contar com o atleta do Brasil, o que nunca se concretizou.

Tottenham na parada



Desde a demissão de José Mourinho, o Tottenham busca um novo treinador para assumir a equipe. Apesar de Mauricio Pochettino ser o preferido, Antonio Conte está em negociações com o clube da Premier League e pode ser anunciado como técnico nos próximos dias.

Além do atual campeão italiano, o clube inglês também negocia a chegada de Fabio Paratici, ex-diretor esportivo da Velha Senhora e que deve assumir a mesma função na equipe da Premier League. Com isso, o desejo por Gabriel Jesus pode reacender e o atleta optar por uma transferência doméstica.

Elogios x Insatisfação



Desde a chegada do brasileiro ao Manchester City, Guardiola elogiou o seu camisa nove em diversos momentos. inclusive, chegou a dizer que o atacante era o “melhor do mundo”. No entanto, as palavras não eram sempre vistas na prática.

Na última segunda-feira, a imprensa inglesa revelou que Jesus, assim como Sterling e Laporte, estavam insatisfeitos por conta do pouco aproveitamento dentro dos gramados. Dessa forma, a janela de transferências se escancara para uma possível saída da equipe, embora a permanência na Premier League pareça mais provável.

O atleta de 24 anos ainda tem muitos anos de carreira pela frente e é injusto qualquer comentário no sentido de que Jesus não tenha dado certo no Manchester City. Entre altos e baixos, o centroavante anotou 82 gols em 195 partidas, mas talvez esteja na hora de buscar por novos ares.

