Do prêmio Zarra ao título da Liga Europa: a ‘temporada perfeita’ de Gerard Moreno Vencedor dos dois últimos prêmios Zarra, de maior artilheiro espanhol da LaLiga Santander, cria do Villarreal liderou o clube rumo ao inédito título da Liga Europa 20/21

Nascido em Santa Perpètua de Mogoda, na província de Barcelona, o espanhol Gerard Moreno começou cedo no futebol. Depois de passar por clubes da Catalunha durante a infância, logo acertou – em 2010, com então 18 anos – sua ida à equipe juvenil do Villarreal CF. Por lá, passou nada menos que cinco temporadas, sendo emprestado nesse meio tempo ao RCD Mallorca, até chegar à categoria profissional do Submarino Amarelo. Atingindo o auge na temporada 2020/2021, com o prêmio Zarra na LaLiga e o título (além da artilharia) da Liga Europa.

Antes disso, no entanto, o jogador ainda retornou à Catalunha, para defender as cores do RCD Espanyol (um dos clubes que defendeu no início de sua carreira). Permanecendo por lá por três temporadas, de 2015 a 2018, acertando sua volta ao clube de Valência. Onde, em 2019/2020, fez uma de suas melhores exibições na carreira – junto com o próprio clube, que retornou à Liga Europa, terminando em quinto na classificação geral da LaLiga Santander. O que ele não sabia, no entanto, é que o melhor mesmo ainda estava por vir.

– Olhando para trás, a gente pode refletir e ver que fizemos uma boa campanha, de forma coletiva. Nós sofremos bastante durante a temporada, e conseguimos tirar toda a pressão das costas com o que fizemos. Estamos muito empolgados para essa nova temporada, tanto na LaLiga quanto na Liga Europa – disse Gerard Moreno.

Meses mais tarde, marcaria nada menos que 30 vezes em 46 partidas, dando ainda mais sete assistências, sendo fundamental para o clube amarelo. Gerard Moreno também terminou em alta a competição nacional conquistando seu segundo prêmio individual na LaLiga (o prêmio Zarra, de maior artilheiro espanhol na temporada).

– Artilheiros precisam de temporadas assim – disse depois de marcar impressionantes 18 gols em 2019/2020, sendo responsável pelo fim do domínio de Iago Aspas, que havia faturado a premiação nas três temporadas anteriores. Moreno foi, ainda, o primeiro jogador do Submarino Amarelo a conquistar tal premiação.

Para dar continuidade ao bom momento do clube na última temporada, o Villarreal foi ao mercado e trouxe jogadores como Francis Coquelin, Dani Parejo, Takefusa Kubo, Gero Rulli, Pervis Estupiñán, entre outros – além, é claro, do técnico Unai Emery, também conhecido como ‘Mister Europa League’, pelos atuais quatro títulos do torneio (o maior vencedor da competição). O comandante foi muito elogiado por Moreno.

– O clube está fazendo um grande esforço para trazer ótimos jogadores. Emery é muito próximo do elenco, ele gosta de conversar bastante, ele vive o futebol. Ele demonstra toda a paixão que tem pelo que faz, e isso é contagiante. Queremos ser aguerridos e competitivos. Espero que possamos mostrar isso dentro de campo – falou.

E mostraram. O início da temporada não foi dos melhores, é verdade, mas logo o clube se recuperou e mostrou força. Gerard parecia até saber que coisas boas estavam por vir. Em entrevista à LaLiga, o artilheiro pediu um pouco de paciência e demonstrou ter certeza do sucesso amarelo.

– É um projeto que precisa de tempo, principalmente porque mal tivemos uma pré-temporada com o grupo todo. Mas, pelo que eu vejo da equipe, dentro e fora de campo, tenho certeza que as coisas caminharão muito bem – finalizou.

Gerard Moreno terminou a temporada como grande artilheiro do Villarreal CF, com 30 gols. Sendo, também, o artilheiro espanhol da LaLiga Santander (prêmio Zarra) com 23 bolas na rede – ajudando o clube a terminar na sétima colocação, com 58 pontos – e o melhor marcador da Liga Europa, com sete tentos (incluindo um na grande final sobre o Manchester United, que abriu o placar e foi coroado com a conquista na disputa por pênaltis). O Villarreal CF conquistou, na ocasião, seu primeiro título de relevância internacional.

