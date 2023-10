‘Do mesmo jeito que eu apoiei eu desapoio’, dispara Carlinhos Maia sobre governo Lula

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 9:07 Para compartilhar:

Por meio dos Stories do Instagram, o influenciador Carlinhos Maia mostrou toda a sua insatisfação com o governo do presidente Lula (PT), do qual ele apoiou durante as eleições presidenciais de 2022.

“O país não tá legal, a gente está vendo que as coisas não estão legais, Manaus está aí pedindo socorro a bastante tempo, revoluções na internet… Não é porque eu apóio alguém que eu vou tapar os olhos e não vou estar cobrando não, pelo contrário, é aí que a gente deve cobrar”, iniciou Maia, que explicou: “A gente deve cobrar mais alguém que a gente apoiou do que alguém que a gente não apoiou, porque os políticos que a gente não apoia, a gente desce o cacete pra caramba , faz o maior auê”.

Na rede social, Carlinhos ainda cobra que outros famosos, que também apoiaram Lula nas eleições, se posicionem e cobrem melhorias em nosso país.

“O país não está legal, a população está reclamando muito. Não vou ficar aqui politicando muito, mas eu quero ver os famosos, estou vendo todo mundo muito quietinho, todo mundo rico e maravilhoso, né? Então pra que falar?… E outra coisa que eu estou observando aqui é, e a galera, cadê, hein? Todo mundo fez campanha, todo mundo fez auê, brigou… Manaus está lá pegando fogo … Cadê os famosões? Os elitizados, politizados. Eu acho que agora também é o momento da gente estar batendo no governo, principalmente nós que apoiamos nós temos que ser os primeiros a bater, a cobrar, a perguntar”.

“Então só pra deixar claro, eu Carlinhos, não tenho Lei Rouanet de carai de nada, não recebo um tostão de carai de político nenhum, espero nunca receber, mas é isso, quero ver as movimentações. E outra coisa, vocês estão me confundindo com político, do mesmo jeito que eu apoiei eu desapoio, se não der um Show de política, se não arrasar, eu vou lá e desapoio, não tenho rabo preso com político nenhum não!”, finalizou.

