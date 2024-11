Do incêndio à reabertura, os 2.000 dias que marcaram a Catedral de Notre Dame

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/11/2024 - 10:54 Para compartilhar:

Quando soou o alarme na Catedral de Notre Dame às 18h23 do dia 15 de abril de 2019, os fiéis que estavam na missa de Segunda-Feira Santa deixaram o edifício calmamente. Ninguém se deu conta de que um incêndio havia deflagrado na estrutura de madeira que sustenta o telhado.

Os bombeiros chegaram às 19h05, quando as chamas já haviam consumido as vigas antigas com mais de 100 metros de altura, derretendo toneladas de chumbo do telhado, de onde emerge uma imensa coluna de fumaça visível em toda Paris.

A igreja mais famosa do mundo, uma obra-prima da arte gótica com 856 anos e o monumento mais visitado da Europa (12 milhões de visitantes em 2017), estava em chamas e as imagens eram transmitidas para todo o mundo em canais de televisão e redes sociais.

Menos de uma hora depois, a agulha de 93 metros, uma torre pontiaguda no centro do telhado, desabou em meio a gritos de horror da multidão.

Quatrocentos bombeiros trabalharam a noite toda no incêndio, que só foi extinto às 09h30 do dia posterior.

– O dia seguinte –

As primeiras pessoas que entram no edifício relatam uma cena de destruição: pilhas de escombros carbonizados cobrem o chão. A catedral ainda está de pé, mas sua estrutura foi enfraquecida. A agulha, o telhado, a estrutura e parte da abóbada precisam ser reconstruídos.

Um grande buraco no teto mostra o céu ao fundo. Um gigantesco andaime, instalado do lado de fora, ao redor da agulha que estava sendo reformada, derreteu parcialmente.

O pior foi evitado com o resgate das duas torres e de vários tesouros, incluindo a coroa de espinhos trazida por São Luís, que, segundo a tradição, teria sido usada por Cristo durante sua crucificação.

Elas foram salvas devido a uma corrente humana de bombeiros, policiais, curadores do Louvre e agentes da cidade de Paris.

Em meio aos escombros, uma grande cruz dourada e a estátua de Virgem Maria, símbolo de Notre Dame, estavam entre as obras milagrosamente salvas.

– Reconstrução em cinco anos –

O presidente Emmanuel Macron, que visitou o local na véspera, anuncia no dia 16 de abril o desejo de reconstruir a catedral “mais bonita do que antes” ao longo de cinco anos e inicia uma campanha de arredação nacional.

As doações chegam de todo o mundo, desde grandes fortunas a pessoas anônimas, ultrapassando os 800 milhões de euros (cerca de 4,8 bilhões de reais na cotação atual).

A investigação preliminar aponta imediatamente para a “pista acidental”: um curto-circuito, “ponto quente” causado por uma solda, um cigarro…

– Interrupções –

No fim de 2019, Macron nomeia o general Jean-Louis Georgelin, ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, como chefe do órgão público criado para liderar o que ficou conhecido como o “projeto do século”.

A catedral deve ser reconstruída de forma idêntica? Logo surge uma controvérsia.

O presidente é a favor de um estilo contemporâneo, enquanto o arquiteto-chefe, Philippe Villeneuve, ameaça renunciar se Notre Dame, restaurada em estilo gótico no século XIX pelo arquiteto Eugène Viollet-Le-Duc, for alterada. No final, sua opinião prevaleceu.

Várias associações acusam as autoridades de minimizar o risco de poluição por chumbo (mais de 400 toneladas, de acordo com algumas fontes), que evaporou durante o incêndio e se depositou no solo.

O projeto é interrompido em 25 de julho por quase um mês. Crianças de escolas próximas são testadas para medir os níveis desta substância potencialmente tóxica em seu sangue. Os resultados indicam que o chumbo permanece abaixo do limite de alerta.

Medidas de segurança são implementadas na catedral, enquanto a descontaminação da praça e das áreas adjacentes começa em agosto.

No outono e no inverno, as condições climáticas interrompem as obras.

Os 40.000 tubos de andaimes externos são desmontados no início da pandemia de covid-19. O confinamento leva à paralisação do projeto, que é retomado gradualmente no final de abril de 2020.

– Limpeza e segurança –

Robôs são usados para limpar a nave, enquanto trabalhadores limpam o lado externo manualmente.

Sensores são instalados para detectar qualquer movimento suspeito, enquanto o grande órgão, salvo do incêndio, mas coberto de poeira de chumbo, é desmontado em dezembro de 2020 para limpeza.

Garantir as condições de saúde e segurança para os trabalhos principais na catedral levará mais de dois anos, até agosto de 2021.

Mesmo com a capital parisiense parcialmente paralisada pela pandemia, os trabalhos na catedral não foram interrompidos.

O buraco no telhado dá lugar a diversos andaimes que logo cobrirão suas laterais.

O reforço dos 28 arcos, a remoção de escombros e a descontaminação do chumbo que evapora parcialmente na atmosfera fazem parte de um projeto que envolve trabalhadores em 15 áreas, 68 oficinas e cerca de 250 empresas, com um custo de 150 milhões de euros (cerca de 899 milhões de reais).

Os arquitetos estabeleceram um cronograma para o trabalho de restauração, auxiliado pela digitalização em 3D da catedral, enquanto mil carvalhos são derrubados nas florestas da França para reconstruir a agulha e o transepto.

– Descobertas arqueológicas –

No início de março de 2022, escavações preventivas revelaram um sarcófago de chumbo e os restos do antigo coro da catedral do século XIV, uma tribuna de pedra que separava o coro litúrgico da nave e dos fiéis.

Uma das duas capelas de teste limpas revela decorações pintadas por Viollet-Le-Duc.

O arcebispado anuncia que renovará o interior e, em junho de 2024, apresenta seus planos: um eixo central refinado, novos móveis litúrgicos minimalistas em bronze marrom e 1.500 cadeiras de carvalho. As novas vestimentas litúrgicas foram desenhadas pelo estilista Jean-Charles de Castelbajac.

Em dezembro de 2023, Macron apoia a instalação de vitrais contemporâneos para substituir alguns dos de Viollet-Le-Duc, com o apoio do arcebispo de Paris, Laurent Ulrich.

– Corrida contra o relógio –

A fase de reconstrução e restauração começa na primavera de 2022 no local da catedral e em várias oficinas. Uma corrida contra o relógio se inicia para cumprir os prazos e permitir a reabertura no final de 2024.

A data de 8 de dezembro foi sugerida pela primeira vez em outubro de 2022. Fica confirmado que Notre Dame permanecerá fechada durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris.

Três anos após o incêndio, a catedral recuperou a cor original de sua pedra, enquanto seus vitrais, intactos, estão gradualmente revelando suas cores vivas.

– Agulha reaparece –

A poucos meses de sua reabertura, importantes desafios tecnológicos foram superados: as estruturas da nave, coro e a agulha, reconstruídas de forma idêntica, em carvalho maciço, são concluídas em março de 2024 e gradualmente revestidas a chumbo.

Desde fevereiro, a agulha, idêntica à de Viollet-Le-Duc, reapareceu no céu. Recuperou os seus ornamentos de chumbo, a sua cruz e o seu galo.

Também é instalado um novo sistema de proteção contra incêndios, único na França para uma catedral.

– Prazos cumpridos –

Poucas semanas antes da reabertura, o “projeto do século” permaneceu em andamento, apesar da morte do general Georgelin em agosto de 2023.

Seu braço direito, Philippe Jost, assumiu o comando em setembro, confirmando a data de reabertura.

A fase de reconstrução custou 550 milhões de euros (3,3 bilhões de reais) dos 846 milhões de euros (5 bilhões de reais) arrecadados, deixando um excedente de quase 150 milhões de euros para trabalhos de restauração externa não planejados inicialmente.

Salvo circunstâncias imprevistas, a catedral será reaberta em 7 de dezembro, com uma cerimônia protocolar com representantes do Estado francês, o proprietário do edifício.

A partir do dia seguinte, uma série de missas consagrará o novo altar.

Imortalizado no romance de Victor Hugo, o edifício recuperou sua voz em 12 de setembro com o retorno dos oito sinos de sua torre norte.

Outra voz, a do coro dos construtores, ressoará em uma missa no dia 11 de dezembro, em um coral fundado há dois anos e que reúne mais de 80 trabalhadores, arqueólogos e trabalhadores logísticos.

