Do Haiti a Gaza, as crises citadas pelo Papa em bênção de Natal

VATICANO, 25 DEZ (ANSA) – A tradicional bênção “Urbi et Orbi” (“À cidade e ao mundo”), celebrada nos dias de Páscoa e Natal, costuma ser uma ocasião para o papa Francisco abordar as principais crises em curso no planeta.

Na mensagem desta quarta-feira (25), o líder católico usou a mensagem para renovar o apelo por cessar-fogo no Oriente Médio e na Ucrânia, mas também mencionou conflitos e tensões esquecidos em diversos países ao redor do mundo, das Américas a Myanmar, passando por Chipre e Sudão.

Veja abaixo todas as nações citadas pelo Papa em sua bênção natalina: Ucrânia e Oriente Médio – Neste Natal, início do Ano jubilar, convido todas as pessoas, todos os povos e nações a tornarem-se peregrinos da esperança, a calarem as armas e a superarem as divisões. Calem-se as armas na martirizada Ucrânia! Tenha-se a audácia de abrir a porta às negociações e aos gestos de diálogo e de encontro, para alcançar uma paz justa e duradoura.

Calem-se as armas no Oriente Médio! Com os olhos postos no berço de Belém, dirijo o meu pensamento para as comunidades cristãs da Palestina e de Israel e, em particular, à querida comunidade de Gaza, onde a situação humanitária é gravíssima.

Haja um cessar-fogo, libertem-se os reféns e ajude-se a população esgotada por causa da fome e da guerra. Sinto-me próximo também da comunidade cristã no Líbano, especialmente a do sul, e da que se encontra na Síria neste momento tão delicado. Abram-se as portas do diálogo e da paz em toda a região, dilacerada por conflitos.

África – E quero ainda aqui recordar o povo líbio, encorajando-o a procurar soluções que permitam a reconciliação nacional. Que o nascimento do Salvador traga um tempo de esperança às famílias de milhares de crianças que estão morrendo devido a uma epidemia de sarampo na República Democrática do Congo, bem como às populações do leste do país e às de Burkina Fasso, Mali, Níger e Moçambique.

A crise humanitária que os afeta é causada principalmente por conflitos armados e pelo flagelo do terrorismo, e é agravada pelos efeitos devastadores das mudanças climáticas, que provocam a perda de vidas humanas e o deslocamento forçado de milhões de pessoas. Penso também nos povos dos países do Chifre da África, para os quais imploro os dons da paz, da concórdia e da fraternidade.

Que o Filho do Altíssimo sustente os esforços da comunidade internacional para facilitar o acesso da população civil do Sudão a ajuda humanitária e para suscitar novas negociações em vista de um cessar-fogo.

Myanmar – O anúncio do Natal traga conforto aos habitantes de Myanmar, que sofrem devido aos contínuos confrontos armados e são obrigados a fugir das próprias casas.

Américas – Que o Menino Jesus inspire as autoridades políticas e todas as pessoas de boa vontade do continente americano, para que, na verdade e na justiça, encontrem o quanto antes soluções eficientes para promover a harmonia social; penso especialmente no Haiti, na Venezuela, na Colômbia e na Nicarágua.

Que se trabalhe, sobretudo neste Ano Jubilar, na construção do bem comum e na redescoberta da dignidade de cada pessoa, superando as divisões políticas.

Chipre – O Jubileu seja uma oportunidade para derrubar todos os muros de separação: os ideológicos, que tantas vezes marcam a vida política, e também os físicos, como a divisão que há 50 anos atinge a ilha do Chipre e que dilacerou o seu tecido humano e social. Desejo que seja possível alcançar uma solução compartilhada, uma solução que ponha fim à divisão, respeitando plenamente os direitos e a dignidade de todas as comunidades cipriotas. (ANSA).