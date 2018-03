DO de SP traz confirmação de vitória do ViaMobilidade para 2 linhas do Metrô

O Diário Oficial do Estado de São Paulo do último sábado (17) publicou a homologação da vitória do Consórcio ViaMobilidade, liderado pela CCR em conjunto com a RuasInvest Participações, na concessão das operações das linhas 5-Lilás e 17-Ouro do Metrô.

A homologação foi realizada após manifestação da Comissão Especial de Licitação. O leilão foi realizado em fevereiro. A concessão terá um prazo de 20 anos a partir do início das operações comerciais.