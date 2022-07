Do apoio à irritação: Flamengo tem noite de decepção e alguns torcedores vão embora antes do jogo acabar

Empate com gosto de derrota. Assim que o Flamengo e os torcedores podem ser definir o 0 a 0 com o Athletico Paranaense na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

+ Vitinho, do Flamengo, recebe proposta do futebol europeu e pode deixar o clube



O estádio recebeu uma festa destacável na entrada das equipes, com direito a fumaça, papéis e até mesmo sinalizadores. O começo da atuação foi animadora, com a equipe comandada por Dorival Júnior criando chances reais de gol já nos primeiros minutos.

Mas a animação foi virando ansiedade. O tempo passava e o Flamengo, martelando mais e mais, não conseguia passar da retranca montada por Felipão. A torcida, claro, sentia tudo isso. O clima no Maracanã ficou cada vez mais de que o gol era uma “questão de tempo”.

Mas não foi. Para piorar, as decisões de Luiz Flávio de Oliveira, árbitro da partida, também irritaram. O juiz distribuiu cartões e marcou mais de 30 faltas, inflamando a torcida. As arquibancadas, já na reta final do jogo, passaram a adotar um tom de reclamação.

Não à toa, alguns torcedores foram embora antes mesmo do apito final. “Hoje não sai gol de jeito nenhum!”, reclamaram. O fato é que o Flamengo foi o time que ficou mais chateado com esse empate.

E MAIS:

Teve muita festa da torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Paula Reis / Flamengo)