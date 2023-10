Do Alto da Pedra: Rosa de Saron disponibiliza regravação de hit com participação de Gustavo Mioto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/10/2023 - 11:01 Compartilhe

Os lançamentos do novo projeto da Rosa de Saron, o audiovisual ‘In Concert’, seguem a todo vapor. Depois de disponibilizarem uma faixa inédita e um feat. pra lá de especial ao lado do Padre Fábio de Melo, a banda de rock estreia sua terceira faixa. Desta vez, “Do Alto da Pedra”, uma parceria com Gustavo Mioto, assume os holofotes e chega às plataformas nesta sexta (13), com arranjos repaginados e adicionando cordas, metais e instrumentos de percussão da orquestra sinfônica ao fundo, tornando a canção ainda mais tocante.

“Eu sou fã desses caras há muito tempo, Rosa de Saron faz parte da minha formação como pessoa e artista”, comenta Mioto. “Ter a oportunidade e o privilégio de gravar Do Alto da Pedra com eles é a realização de um sonho, foi massa demais. Tô ansioso para ver a reação do público e espero que o pessoal ache tão massa quanto eu achei”, completa o artista.

A faixa é uma declaração de amor Àquele em quem milhares de pessoas no mundo todo encontram forças e a si mesmos: “Em Você eu sei, me sinto forte / Com Você não temo a minha sorte /E eu sei que isso veio de Você”.

A canção de 2002 é um dos maiores sucessos do grupo em seus 35 anos de carreira, e se consagra agora na gravação de mais um projeto edificante da Rosa de Saron, que, com apenas dois lançamentos, já soma mais de 2 milhões de streams em áudio e vídeo.

Em tempo: Cada vez mais relevantes no meio, no próximo domingo (15), a banda se apresenta em um dos maiores festivais católicos do país, o Summer Beats Brasil. A partir das 8h, o Campo de Marte, em São Paulo, vai receber diversas personalidades do nicho e um show do grupo, que vai interpretar seus maiores hits.

In Concert no Theatro Municipal

No último dia 6 de agosto a banda Rosa de Saron encantou o público que foi até o Theatro Municipal de São Paulo para prestigiar a gravação de mais um projeto do grupo. Com participações do Padre Fábio de Melo, Kemuel, Leonardo Gonçalves, Mandume, a cantora lírica e soprano Carmen Monarcha e da orquestra sinfônica de Indaiatuba, regida pela renomada maestra Natália Larangeira, o DVD é o primeiro audiovisual que traz Faglione como vocalista.

Com impecável repertório que contém músicas de ânimo, alívio e um respiro de esperança em meio ao caos, o grupo emocionou os presentes com seu rock que contracenou com o erudito em grandes clássicos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias