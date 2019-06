Dnit asfalta mais 10 km da rodovia BR-163 em trecho do Pará

São Paulo, 21 – O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), vinculado ao Ministério da Infraestrutura, informou que dez novos quilômetros da rodovia BR-163, no Pará, já foram pavimentados desde o fim da estação de chuvas na região. O trecho pavimentado fica entre os municípios de Novo Progresso e Moraes Almeida.

Em sua conta no Twitter, o Dnit acrescentou nesta sexta-feira, 21, que as obras foram retomadas no fim de maio pelas equipes da autarquia e também do Exército. “Até o fim de 2019, cumprindo compromisso firmado pelo Ministério da Infraestrutura, os últimos 51 quilômetros da rodovia, iniciada na década de 70, devem ser pavimentados”, disse o Dnit na rede social.

Segundo o diretor-geral do Dnit, general Santos Filho, “a obra vai melhorar o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste do País, com a pavimentação até os portos de Miritituba (PA)”.