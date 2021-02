DNA vencedor, mas pensando no orçamento: Veja os planos do São Paulo em busca de novo treinador

O São Paulo procura um novo treinador para a próxima temporada depois da demissão de Fernando Diniz. Segundo o presidente Julio Casares, ainda não há um nome em evidência, mas o técnico precisa ter um espírito vencedor, mas que se encaixe no orçamento limitado do clube.

– Tudo é orçamento. Podemos ter técnico que ganhe A, B ou C, desde que dentro do orçamento. Se compõe o número final do orçamento é a nossa responsabilidade. Temos limitações, mas que não impedem avanço de um bom técnico. Precisa de inteligência pra atender o investimento do futebol. Temos visão de que São Paulo precisa representar o que sempre representou, DNA de conquistas, e essa é a missão do futuro técnico – afirmou Julio Casares.

Perguntado sobre a preferência por um técnico brasileiro ou estrangeiro, Casares preferiu despistar. No entanto, conforme apurado pelo LANCE!, há sim uma preferência por técnicos de outros países.

– Não existe preferência por A, B ou C, porque não imaginávamos a saída agora. Não há pensamento de técnico. Vai ser agora. Temos Muricy na coordenação, Belmonte no futebol com seus companheiros, Biasotto na base. A decisão nunca é pessoal. Não tenho predileção por brasileiro ou estrangeiro – afirmou.

Pelo menos até o final do Brasileirão, o técnico será Marcos Vizolli, auxiliar fixo da comissão técnica.

Casares detalhou busca por um técnico (Foto: Reprodução/SPFCTV)

