DJs KVSH e Alok se unem no New Experience Festival

O New Experience Festival, realizado na última sexta (16), em Belém, no estado do Pará, promoveu um encontro de gigantes. Durante a apresentação do KVSH, Alok fez uma surpresa e subiu ao palco e tocou ado lado do KVSH, duas músicas, levando o público à loucura.

Sobre o episódio de ter tocado ao lado do Alok, o Dj KVSH falou: “O público estava com uma vibe incrível, uma vibe muito boa, e ter tido a surpresa de receber o Alok em cima do palco e tocar junto com ele me deixou feliz demais”.

“É um cara que admiro muito, me inspiro muito no seu trabalho, isso me faz ver que estou no caminho certo”, completou o artista.

