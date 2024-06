Djokovic volta na segunda-feira à quadra Philippe Chatrier para enfrentar Cerúndolo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/06/2024 - 13:59 Para compartilhar:

Depois de encerrar a partida das oitavas de final com um triunfo suado na madrugada deste domingo, o sérvio Novak Djokovic volta à quadra Philippe Chatrier na segunda-feira, mas desta vez à tarde, para enfrentar o argentino Francisco Cerúndolo, pelas oitavas de final do torneio de Roland Garros.

O número 1 do mundo fechou a partida contra o italiano Lorenzo Musetti às 3h06 de domingo, contra quem teve que virar para vencer em cinco sets, parciais de 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3 e 6-0.

Na segunda-feira ele voltará a jogar na quadra central, depois de dois duelos atrativos do torneio feminino, com duas das principais candidatas a destronar a polonesa Iga Swiatek.

A cazaque Elena Rybakina (N.4) abrirá a sessão na quadra central a partir das 6h (horário de Brasília) contra a ucraniana Elina Svitolina (N.17) e logo depois a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.2) enfrentará a americana Emma Navarro (N.24).

Para a sessão noturna haverá o duelo entre o alemão Alexander Zverev (N.4) e o dinamarquês Holger Rune (N.13).

Na quadra Suzanne Lenglen serão disputadas as partidas de outros dois cabeças de chave do torneio masculino, o russo Daniil Medvedev (N.5) e o norueguês Casper Ruud, duas vezes finalista do torneio, contra o australiano Alex De Miñaur (N.11) e o americano Taylor Fritz (N.12), respectivamente.

— Programação das principais partidas da 9ª jornada de Roland Garros (a partir das 6h00, horário de Brasília):

. Quadra Philippe-Chatrier:

Elina Svitolina (UCR/cabeça de chave N.15) – Elena Rybakina (CAZ/N.4)

Emma Navarro (EUA) – Aryna Sabalenka (BLR/N.2)

(Não antes das 11h00)

Novak Djokovic (SRB/N.1) – Francisco Cerúndolo (ARG/N.23)

(Não antes das 15h15)

Alexander Zverev (ALE/N.4) – Holger Rune (DIN/N.13)

. Quadra Suzanne-Lenglen

Elina Avanesyan (RUS) – Jasmine Paolini (ITA/N.12)

Alex De Miñaur (AUS/N.11) – Daniil Medvedev (RUS/N.5)

Varvara Gracheva (FRA) – Mirra Andreeva (RUS)

Taylor Fritz (EUA/N.12) – Casper Ruud (NOR/N.7)

nip/chc/mcd/pm/aam