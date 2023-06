Djokovic volta ao topo do ranking da ATP; Nadal sai do Top 100

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/06/2023 - 12:04 Compartilhe

O sérvio Novak Djokovic está de volta ao topo do ranking da ATP, divulgado nesta segunda-feira (12), depois de conquistar seu terceiro título em Roland Garros, o 23º Grand Slam da carreira, enquanto outra lenda do tênis, o espanhol Rafael Nadal, deixou o Top 100.

Esta é a 388ª semana de “Nole” como número 1 do mundo. Em fevereiro, o sérvio já tinha batido o recorde entre homens e mulheres com mais tempo no topo do tênis mundial, superando a alemã Steffi Graffi (377 semanas).

O jovem espanhol Carlos Alcaraz, derrotado por Djokovic na semifinal em Roland Garros, caiu para a segunda posição, enquanto o russo Daniil Medvedev é agora o número 3.

O norueguês Casper Ruud, vice-campeão em Paris, manteve-se na quarta posição, com 40 pontos de vantagem sobre o grego Stefanos Tsitsipas (5º).

Por sua vez, o russo Karen Khachanov, que caiu nas quartas de final, retorna ao Top 10 na décima posição, ultrapassando o canadense Felix Auger-Aliassime (11º).

Campeão do Aberto da França pela 14ª vez em 2022, Rafael Nadal não participou do torneio este ano e acabou perdendo 122 posições no ranking. O espanhol agora é o número 136 e pode cair ainda mais, já que ficará afastado durante vários meses, devido a problemas físicos.

O brasileiro mais bem colocado é Thiago Monteiro, que ganhou quatro posições e agora é 94º. Já Thiago Wild, que surpreendeu ao eliminar Daniil Medvedev e chegar à terceira rodada em Paris, saiu no número 172 para ocupar a 130ª posição.

. Ranking da ATP desta segunda-feira, 12 de junho:

1. Novak Djokovic (SRB) 7.595 pts (+2)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 7.175 (-1)

3. Daniil Medvedev (RUS) 6.100 (-1)

4. Casper Ruud (NOR) 4.960

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.920

6. Holger Rune (DIN) 4.375

7. Andrey Rublev (RUS) 4.000

8. Taylor Fritz (EUA) 3.515

9. Jannik Sinner (ITA) 3.300





10. Karen Khachanov (RUS) 3.125 (+1)

11. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.850 (-1)

12. Frances Tiafoe (EUA) 2.835

13. Cameron Norrie (GBR) 2.565

14. Hubert Hurkacz (POL) 2.435

15. Borna Coric (CRO) 2.430 (+1)

16. Tommy Paul (EUA) 2.205 (+1)

17. Lorenzo Musetti (ITA) 2.095 (+1)

18. Alex De Minaur (AUS) 1.905 (+1)

19. Pablo Carreño (ESP) 1.730 (+2)

20. Francisco Cerúndolo (ARG) 1.655 (+3)

…





94. Thiago Monteiro (BRA) 637 (+4)

…

130. Thiago Wild (BRA) 462 (+42)

…

136. Rafael Nadal (ESP) 445 (-121)

