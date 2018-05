Djokovic volta a sofrer, mas bate espanhol e vai à 3ª rodada de Roland Garros

Assim como aconteceu na estreia que fez contra o brasileiro Rogério Dutra Silva na última segunda-feira, Novak Djokovic sofreu um pouco para confirmar o seu favoritismo nesta quarta, mas assegurou classificação à terceira rodada de Roland Garros ao bater o espanhol Jaume Munar por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/4 e 6/4, em 2h18min de confronto em Paris.

Atual 22º colocado da ATP e 20º cabeça de chave desta edição do Grand Slam francês, o sérvio alcançou pela 13ª vez em sua carreira esta fase da mais importante competição de tênis realizada em quadras de saibro. E ele se credenciou para enfrentar na próxima fase o também Roberto Bautista-Agut, que em outro duelo já encerrado do dia eliminou o colombiano Santiago Giraldo com parciais de 6/4, 7/5 e 6/3.

Campeão de Roland Garros em 2016, o tenista de Belgrado ainda não ganhou nenhum título neste ano e vem sendo atrapalhado por lesões desde 2017, sendo que no começo de 2018 chegou a ser submetido a uma cirurgia no cotovelo.

Na luta para recuperar o tênis que anteriormente o fez se firmar como líder do ranking mundial, o sérvio chegou a ter o seu saque quebrado por duas vezes por Jaume Munar, apenas o atual 155º da ATP, no primeiro set do duelo desta quarta. Porém, o favorito converteu os dois break points cedidos pelo espanhol na parcial e a disputa foi ao tie-break, no qual exibiu superioridade para fechar em 7/1.

No segundo set, Munar obteve uma nova quebra de serviço, mas Djokovic foi feliz em duas de três oportunidades de ganhar games no saque do rival e venceu por 6/4. Já na terceira parcial, desta vez sem sofrer nenhuma quebra, o sérvio converteu um de dois break points e repetiu o 6/4 para liquidar o confronto.

Próximo rival de Djokovic, Roberto Bautista-Agut ocupa a 13ª posição do ranking da ATP e foi superado em seis dos sete duelos que travou com o sérvio até hoje no circuito profissional. Uma destas derrotas ocorreu justamente em Roland Garros, em 2016, nas oitavas de final da campanha vitoriosa traçada pelo seu adversário.

OUTROS JOGOS – Outro tenista espanhol que assegurou classificação à terceira rodada do Grand Slam parisiense em outro duelo já encerrado nesta quarta-feira foi Pablo Carreño-Busta, décimo cabeça de chave, que eliminou o argentino Federico Delbonis com uma vitória por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (7/0), 7/6 (7/2), 3/6 e 6/4.

E o próximo adversário do atual 11º colocado da ATP também já está definido. Trata-se do italiano Marco Cecchinato, que superou o argentino Marco Trungelliti por 3 sets a 0, com 6/1, 7/6 (7/1) e 6/1.

O veterano Fernando Verdasco, 30º cabeça de chave, foi outro espanhol a eliminar um argentino em duelo já encerado nesta quarta para avançar à próxima fase em Roland Garros. Ele arrasou Guido Andreozzi por 6/3, 6/2 e 6/2 e se credenciou para encarar o ganhador da partida entre o búlgaro Grigor Dimitrov, quinto colocado da ATP, e o norte-americano Jared Donaldson, também prevista para ser encerrada neste dia de duelos.

BERDYCH CAI – Em fase decadente de sua carreira, o ex-Top 10 checo Tomas Berdych foi eliminado do Grand Slam nesta quarta. O atual 20º colocado da ATP acabou sendo batido pelo francês Jeremy Chardy, 86º tenista do mundo, em uma batalha de cinco sets que terminou com parciais de 7/6 (7/5), 7/6 (10/8), 1/6, 5/7 e 6/2.

Essa partida foi válida ainda pela primeira rodada da chave masculina de simples e, na fase seguinte da competição, o tenista travará um confronto de jogadores da casa com

Pierre-Hugues Herbert, que nesta quarta superou o canadense Peter Polansky por 3 sets a 1, com 6/3, 4/6, 6/2 e 6/2.