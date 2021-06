Djokovic vira após susto inicial e vai às quartas em Paris com abandono de Musetti

O sérvio Novak Djokovic se classificou apesar do susto sofrido nesta segunda-feira diante do jovem italiano Lorenzo Musetti (76º), que teve que abandonar por sentir dores quando perdia por 4-0 no quinto set. Com isso, ‘Djoko’ alcançou pela 15ª vez em sua carreira às quartas de final de Roland Garros.

O número 1 do mundo, finalista em 2020 e que luta por seu 19º título de Grand Slam, perdeu os dois primeiros sets no tie-break, mas soube se recompor para atropelar o italiano nos dois seguintes, até que houve a desistência no quinto e último, quando já estava 4-0.

“Gosto de enfrentar jovens em uma melhor de cinco porque, mesmo depois de perder dois sets, sinto que ainda tenho chances”, disse Djokovic.

“Me sinto bem fisicamente, venci a maioria dos meus jogos de cinco sets e essa experiência ajuda. É uma pena para ele ter de abandonar, mas pude ver que ele estava sofrendo fisicamente”.

Foi a quinta vez em sua carreira de Grand Slams que Djokovic, de 34 anos, venceu de virada.

Após sua vitória por 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0, Djokovic enfrentará nas quartas o italiano Matteo Berrettini, que se classificou para as oitavas do torneio parisiense após o abandono de Roger Federer, fisicamente esgotado, que decidiu se concentrar na temporada de grama.

– Schwartzman avança –

O vencedor da partida entre Djokovic e Berrettini na quarta-feira pode chegar às semifinais contra Rafael Nadal, desde que o espanhol derrote o italiano Jannik Sinner (19º) nesta segunda-feira, e vença nas quartas de final o argentino Diego Schwartzman (10º), que mais cedo eliminou o alemão Jan-Lennard Struff (42º) com parciais de 7-6 (9/11), 6-4, 7-5.

Com essa classificação para as quartas de final, Schwartzman igualou Guillermo Cañas e Juan Martín del Potro com três participações entre os oito primeiros colocados no saibro parisiense. Só Guillermo Vilas, com nove, os supera nesse quesito entre os tenistas argentinos.

“Estou feliz por estar de volta a Roland Garros, de volta às quartas de final, mas um pouco menos por talvez ter que jogar contra o Rafa na próxima fase, mas enfim… ” brincou o argentino, se referindo ao provável duelo com Nadal, quando questionado pelo ex-tenista francês Cédric Pioline.

— Resultados das oitavas de final do torneio de Roland Garros:

– Simples masculino:

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Lorenzo Musetti (ITA) 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0 (abandono)

Matteo Berrettini (ITA/N.9) x Roger Federer (SUI/N.8) (desistiu da competição por lesão)

Diego Schwartzman (ARG/N.10) x Jan-Lennard Struff (ALE) 7-6 (11/9), 6-4, 7-5

dj/iga/pm/aam

