Djokovic vence Zverev e vai enfrentar Alcaraz na final do Masters 1000 de Cincinnati

O sérvio Novak Djokovic, número dois do ranking da ATP, derrotou o alemão Alexander Zverev em dois sets neste sábado e vai enfrentar na final do Masters 1000 de Cincinnati o espanhol Carlos Alcaraz.

Djokovic terá assim a oportunidade de se vingar do número 1 do mundo pela derrota que sofreu há um mês na final de Wimbledon.

‘Nole’, em seu primeiro torneio nos Estados Unidos após uma ausência de dois anos, venceu Zverev por 7-6 (7/5) e 7-5 e conquistou a vitória na 75ª semifinal de Masters 1000 de sua lendária carreira.

O alemão, que vinha de uma sequência de nove vitórias seguidas em Cincinnati, com as quais conquistou o título de 2021, fez frente ao sérvio em um primeiro set em que conseguiu salvar cinco set points.

Zverev, que ainda busca sua melhor forma após uma grave lesão no tornozelo, mostrou um tênis ousado, mas não conseguiu desgastar Djokovic o suficiente, que havia jogado apenas cinco sets em suas três primeiras partidas.

O sérvio de 36 anos trabalhou a vitória com paciência, sem perder a concentração depois de desperdiçar três set points no décimo game e em seguida mais dois no tiebreak.

Djokovic acabou vencendo o set e voltou a atacar com um intervalo inicial que o colocou no caminho para sua nona final em Cincinnati, onde conquistou os títulos de 2018 e 2020.

Em uma de suas corridas contra os outros gigantes do tênis, Djokovic igualou a marca de 1.068 vitórias de Rafael Nadal e Ivan Lendl. Nessa lista ele tem agora na sua frente apenas o suíço Roger Federer (1.251) e o americano Jimmy Connors (1.274).

