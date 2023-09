AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/09/2023 - 20:44 Compartilhe

O sérvio Novak Djokovic venceu neste domingo (10) o russo Daniil Medvedev na final do US Open e alcançou seu 24º título de Grand Slam, igualando o recorde absoluto do tênis de Margaret Court.

Conseguindo a revanche da derrota na final de 2021, Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 7-6 (7/5) e 6-3, em três horas e 17 minutos no Arthur Ashe Stadium, em Nova York.

