Djokovic vence Taylor Fritz e avança à semifinal do Aberto da Austrália

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, venceu o americano Taylor Fritz (N.12) numa batalha em quatro sets, com parciais de 7-6 (7/3), 4-6, 6-2 e 6-3 pelas quartas de final do Aberto da Austrália nesta terça-feira (23) e se classificou para as semifinais.

‘Djoko’ está a apenas duas vitórias de seu 25º título de Grand Slam, algo inédito na história do tênis.

O sérvio de 36 anos se classificou para sua décima primeira semifinal em Melbourne e seu 48º Grand Slam, um recorde.

Djokovic terá como próximo adversário o número 4 do mundo, o italiano Jannik Sinner, ou o número 5, o russo Andrey Rublev, na sexta-feira à noite. Os dois vão se enfrentar nesta terça-feira.

“Sofri muito nos dois primeiros sets, ele me sufocou no fundo da quadra, me pressionou em todos os ralis e além disso estava fazendo muito calor. Fisicamente foi muito difícil. Emocionalmente também”, disse Djokovic a Nick Kyrgios, que o entrevistou na Rod Laver Arena.

Durante dois sets, o primeiro com duração de uma hora e meia, em um dia de sol e altas temperaturas pela primeira vez nas duas últimas semanas, Djokovic e Fritz foram iguais na quadra e no placar.

O primeiro game já foi um sinal do que estava por vir: 16 minutos e 25 segundos, com Fritz defendendo três break points.

O americano de 26 anos continuou sobrevivendo, se livrando de outros cinco break points nos games seguintes, até ter dois set points quando o placar estava em 6-5, mas Djokovic confirmou seu saque e levou o set para o tie-break, em que atropelou o adversário.

Sem conseguir quebrar o serviço de Fritz, em 15 tentativas nos dois primeiros sets, Djokovic pagou o preço perdendo o segundo.

Nesse momento os tenistas já estavam na quadra havia quase duas horas e meia. Veio o entardecer em Melbourne e a temperatura caiu, o que ajudou Djokovic a se recompor e finalmente conseguir seu primeiro break point, no minuto 160 da partida. Foi a virada para alcançar a vitória em 3 horas e 45 minutos.

Djokovic, que busca seu 25º Grand Slam em Melbourne, o 11º título na Austrália, não vive o torneio mais tranquilo: em três partidas ele perdeu um set e dois de seus cinco jogos disputados ultrapassaram as três horas e meia.

Mas ele já está nas semifinais. Até o momento, em onze presenças, está invicto na penúltima rodada, assim como nas finais que disputou neste que é seu torneio preferido.

