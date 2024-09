Djokovic vence também nas duplas, e Sérvia confirma favoritismo contra a Grécia na Copa Davis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2024 - 13:49 Para compartilhar:

Em seu primeiro torneio após a eliminação precoce no US Open, Novak Djokovic ajudou a Sérvia a confirmar o favoritismo no confronto com a Grécia pelo Grupo 1 da Copa Davis e garantir vaga no qualificatório da principal competição entre países de 2025.

Depois de abrir 2 a 0 com duas vitórias nos jogos de simples no sábado, Djokovic e Hamad Medjedovic confirmaram a vaga com a vitória sobre Aristotelis Thanos and Petros Tsitsipas por 2 a 1 (6/3, 3/6 e 6/3) neste domingo em Belgrado, na Sérvia.

A dupla da casa conseguiu 13 aces e venceu 75% dos pontos com o primeiro serviço e fechou o jogo em 2h10. Recordista de títulos em Grand Slams e ex-número um do mundo, Djokovic já havia vencido Ioannis Xilas, apenas o 770º do mundo, por 2 a 0 (6/0 e 6/1) em apenas 45 minutos.

Atual quarto do ranking e aos 37 anos, Djokovic afirmou antes do confronto com os gregos que esta poderia ser a última vez que ele joga diante da torcida na Copa Davis por causa da mudança de formato.

O sérvio busca neste final de temporada uma vaga nas Finais da ATP, que reúne os oito melhores da temporada. Maior campeão do torneio, com sete títulos, Djokovic atualmente ocupa a nona colocação entre os melhores de 2024. O torneio acontece em novembro, em Turim, na Itália.

Com o confronto já definido, Sérvia e Grécia disputaram apenas mais jogo, no qual Demetris Azoides venceu Dusan Lajovic por 1/6, 2/3 e abandono. A Grécia não contou com seu principal tenista, Stéfanos Tsitsipas, 12º do mundo.