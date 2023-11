Djokovic vence Sinner e conquista ATP Finals pela 7ª vez, um novo recorde

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/11/2023 - 16:34 Para compartilhar:

O sérvio Novak Djokovic se tornou o primeiro tenista da história a vencer sete vezes o ATP Finals, neste domingo (19), ao derrotar o italiano Jannik Sinner na final em Turim por 6-3 e 6-3.

Djokovic, de 36 anos, dividia o recorde de títulos no ‘torneio de Masters’ com o suíço Roger Federer, hexacampeão.

O atual número 1 do mundo alcança assim a marca de 98 títulos no circuito, sete deles conquistados este ano.

“É muito especial ganhar este título, é provavelmente uma das minhas melhores temporadas, estou muito feliz e muito orgulhoso dos meus dois últimos jogos”, afirmou Djokovic após o triunfo.

“Tive uma semana fenomenal”, comemorou o sérvio.

Os dois jogadores já haviam se enfrentado na fase de grupos e o duelo acirrado foi vencido pelo tenista mais jovem após três horas e nove minutos de jogo, com parciais de 7-5, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2).

Desta vez, o sérvio foi implacável diante do adversário que, ao vencer o dinamarquês Holger Rune num último jogo da fase de grupos sem qualquer risco para ele, lhe permitiu chegar às semifinais.

Muito agressivo nas devoluções e se beneficiando do nervosismo de Sinner, ele aproveitou o saque do italiano no 4º game para abrir 3-1, depois 5-2, antes de vencer o primeiro set em 38 minutos.

A segunda parcial começou da pior maneira possível para Sinner: o número 4 do mundo teve seu saque quebrado logo no primeiro game, e sem pontuar.

Ele teve a seu favor dois break points quando estava 3-2, mas Djokovic os anulou com autoridade e conquistou o título em seu primeiro match point no saque de Sinner.

O ano de 2023 ficará na memória como um dos mais bem sucedidos da carreira de Djokovic, com recordes e estatísticas que deixaram a sua marca na história do tênis.

Ele venceu três dos quatro torneios do Grand Slam (Aberto da Austrália, Roland-Garros, US Open) e perdeu a final do quarto para Carlos Alcaraz, em Wimbledon, totalizando 24 títulos de ‘majors’, mais do que qualquer homem e o mesmo número da lendária australiana Margaret Court.

Desde a primeira partida da semana em que venceu Rune, ele já havia estabelecido dois recordes: garantir que vai terminar o ano pela 8ª vez na carreira em primeiro lugar no ranking mundial e alcançar a inédita marca de 400 semanas no topo do mundo.

E ainda não acabou.

Após sua coroação em Turim, ele agora tem 98 títulos ATP em seu currículo e tem diante de si a extraordinária marca de 100 torneios a serem vencidos, algo que apenas Federer (103) e o americano Jimmy Connors (109) conseguiram em simples.

Sinner que até este domingo estava invicto perdeu as raras oportunidades de pressionar Djokovic, principalmente no 2º set.

Mas o italiano mostrou, na opinião do russo Daniil Medvedev em particular, a quem derrotou na semifinal, que “tem tudo para conquistar títulos de Grand Slam e almejar o primeiro lugar no ranking”.





— Os dez últimos campeões do ATP Finals:

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Novak Djokovic (SRB)

2021: Alexander Zverev (ALE)

2020: Daniil Medvedev (RUS)

2019: Stefanos Tsitsipas (GRE)

2018: Alexander Zverev (ALE)

2017: Grigor Dimitrov (BUL)

2016: Andy Murray (GBR)

2015: Novak Djokovic (SRB)

2014: Novak Djokovic (SRB)

— Jogadores mais vezes campeões da história do torneio criado em 1970:





1. Novak Djokovic (SRB) 7 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023)

2. Roger Federer (SUI) 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

3. Pete Sampras (EUA) 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

. Ivan Lendl (CZE) 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)

5. Ilie Nastase (ROM) 4 (1971, 1972, 1973, 1975)

