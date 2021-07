Djokovic vence Shapovalov e vai buscar seu 20º Grand Slam na final de Wimbledon

Novak Djokovic avançou à final de Wimbledon nesta sexta-feira ao eliminar o canadense Denis Shapovalov (12º) por 3 sets a 0, parciais de 7-6 (7/3), 7-5 e 7-5 e enfrentará o italiano Matteo Berrettini no domingo em sua tentativa de igualar o recorde de 20 títulos de Grand Slams que pertence a Roger Federer e Rafael Nadal.

O sérvio, número 1 do mundo, vai lutar por seu 6º título em Wimbledon, em sua sétima final na grama londrina. No total, ele disputará sua 30ª final de ‘major’. A vitória desta sexta-feira a 20ª consecutiva em Wimbledon após seus dois títulos em 2018 e 2019. Foi também seu 20º triunfo seguido em um Grand Slam após as campanhas vitoriosas no Aberto da Austrália e Roland Garros.

