Djokovic vence Rune e vai às semifinais do Masters 1000 de Paris

Em um jogo eletrizante, o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, conseguiu nesta sexta-feira (3) sua revanche contra o dinamarquês Holger Rune (7º), que no ano passado o derrotou na final do Masters 1000 de Paris, e se classificou para as semifinais da atual edição do torneio na capital francesa.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-7 (7/3) e 6-4, em duas horas e 54 minutos.

Em um duelo de gerações, o principal jogo do dia não decepcionou o público na Accor Arena de Paris.

Rune, de 20 anos, estava invicto no torneio, depois de ter sido campeão em sua primeira participação, na temporada passada, eliminando em sequência cinco jogadores do Top 10, entre eles Djokovic.

“O jogo hoje foi parecido com o do ano passado, com altos e baixos. Normalmente jogo bem no tie-break, mas hoje foi um dos piores da minha carreira”, disse ‘Djoko’ sobre sua derrota no segundo set.

Depois de vencer o holandês Tallon Griekspoor (23º) com dificuldades nas oitavas de final devido a um vírus estomacal, o sérvio não mostrou sinais de cansaço e deu uma aula de consistência diante do jovem dinamarquês.

Aos 36 anos, Djokovic, vencedor de três Grand Slams este ano (Aberto da Austrália, Roland Garros e US Open), busca seu sétimo título no Masters 1000 de Paris.

