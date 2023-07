Djokovic vence Rublev e vai enfrentar Sinner nas semifinais de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2023 - 17:14 Compartilhe

O sérvio Novak Djokovic se classificou para sua 12ª semifinal em Wimbledon e a 46ª em um torneio de Grand Slam nesta terça-feira (11), ao derrotar o russo Andrey Rublev de virada em quatro sets.

Djokovic, de 36 anos, que busca seu oitavo título no All England Club e o 24º Grand Slam da carreira (igualando o recorde de Margaret Court), venceu em duas horas e 48 minutos por 4-6, 6-1, 6-4 e 6-3 e vai enfrentar o italiano Jannik Sinner, que mais cedo derrotou o russo Roman Safiullin, valendo uma vaga na final.

O atual número 2 do mundo, ‘Djoko’ já alcançou tantas semifinais de Grand Slam quanto o agora aposentado Roger Federer e não sofre uma derrota na quadra central de Wimbledon desde 2013.

Porém, após o duelo com Rublev, ele garantiu que não gosta de “pensar em números” quando está disputando um torneio e que “adora” o fato de ser o tenista que todos sonham em vencer.

“Qualquer tenista quer estar numa posição em que todos querem vencê-lo”, disse o sérvio. “Eles querem vencer, mas isso não vai acontecer”, garantiu ele, determinado a chegar à final de domingo, que seria sua quinta consecutiva.

Djokovic garantiu que não teve medo da pressão. “Faz parte do que fazemos”, disse ele, e “desperta em mim as mais belas emoções e me motiva e inspira a jogar meu melhor tênis”.

Rublev, sétimo no ranking mundial, tentou de tudo para vencê-lo. Ele exibiu um saque poderoso e finalizou muitos pontos subindo à rede.

Mas diante das direitas com ‘topspin’ do russo, o sérvio resistiu com longos ralis, se esticando ao máximo para alcançar as bolas mais difíceis e procurando os cantos para pressionar o adversário e levá-lo ao erro.

– Sinner vence 1º set; Djoko reage –

O russo quebrou o saque de Djokovic no nono game do primeiro set com um forehand aberto na linha lateral fazendo 5-4 e então venceu o set com seu saque devastador.

Mas ‘Djoko’ se mostrou ágil desde o início do segundo set, combinando tenacidade do fundo da quadra com um drop shot inalcançável, quebrando assim o primeiro serviço do russo na segunda parcial.

Um impressionante backhand deu a ele a segunda quebra em um quarto game em que não deixou o russo marcar um único ponto, vencendo depois mais um game sem a menor reação de Rublev com seu saque: 5-0.

Mesmo com a resistência do russo, Djokovic manteve a pressão no terceiro set com longos ralis. Apesar de uma passada espetacular e uma grande devolução, Rublev não conseguiu evitar a derrota no terceiro set e o quarto acabou se tornando uma mera formalidade para o sérvio.

Sinner, seu adversário na semifinal, também se classificou com vitória sobre um adversário russo, Roman Safiullin (N.92), em quatro sets.

No ano passado, o tenista de 21 anos foi eliminado nas quartas de final do Grand Slam na grama diante do sérvio, que o derrotou apesar do italiano ter vencido os dois primeiros sets.

Para chegar novamente às semifinais, Sinner disse ter “investido muito”, “feito muitos sacrifícios”. E se disse feliz com seu jogo contra Safiullin, a quem venceu em duas horas e 15 minutos com parciais de 6-4, 3-6, 6-2 e 6-2.

“Quando perdi o segundo set, só faltava vencer os dois seguintes”, brincou. “Não, mas falando sério, obviamente foi difícil. Eu estava um pouco apagado mentalmente, que é um aspecto que estamos trabalhando muito, e obviamente estou muito feliz com a forma como reagi nos últimos dois sets”, acrescentou Sinner.





— Resultados desta terça-feira em Wimbledon

. Simples masculino – Quartas de final:

Jannik Sinner (ITA) x Roman Safiullin (RUS) 6-4, 3-6, 6-2, 6-2

Novak Djokovic (SRB) x Andrey Rublev (RUS) 4-6, 6-1, 6-4, 6-3

