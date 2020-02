Djokovic vence o Aberto da Austrália e retoma liderança ranking mundial

O sérvio Novak Djokovic (N.2) conquistou pela oitava vez o Aberto da Austrália ao vencer na final o austríaco Dominic Thiem (N.5), este domingo em Melbourne, triunfo que representou sua 17º conquista de torneio o Grand Slam e recuperação do número 1 do ranking mundial.

Djokovic, que venceu em cinco sets, com parciais de 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 e 6-4, fica a dois Grand Slams de Rafael Nadal (19) e a três de Roger Federer (20) na disputa entre as três lendas do tênis.

Além disso, o sérvio de 32 anos retomará o número do ranking da ATP na classificação que será divulgada na segunda-feira, desbancando Nadal, eliminado por Thiem nas quartas de final do Aberto da Austrália.

Thiem, 26 anos, perdeu sua terceira final de Grand Slam, após as derrotas para Nadal em Roland Garros 2018 e 2019.