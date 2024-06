Djokovic vence Musetti em jogo de 5 sets e vai às oitavas de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/06/2024 - 23:09 Para compartilhar:

Novak Djokovic, número 1 do mundo e atual campeão de Roland Garros, sobreviveu na noite deste sábado ao ímpeto do italiano Lorenzo Musetti (N.30) para se classificar para as oitavas de final com parciais de 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3 e 6-0.

Numa sessão noturna que começou com duas horas de atraso devido ao reagendamento de uma partida na quadra de Philippe Chatrier por causa da chuva, o homem dos 24 Grand Slams foi obrigado a dar o seu melhor para evitar aquele que teria sido o seu pior resultado neste torneio desde 2009, após 4 horas e meia de jogo.

“Talvez tenha sido o melhor jogo que fiz aqui”, declarou o sérvio na quadra, se dirigindo ao público em francês. “É impossível dormir agora com toda essa adrenalina. Se tiver festa, eu estou dentro!”.

Djokovic atacou primeiro, vencendo o primeiro set, mas Musetti conseguiu voltar à partida após um tie-break acirrado no segundo set e atropelou o sérvio no terceiro.

Porém, no quarto set o italiano teve seu saque quebrado três vezes, dando fôlego a ‘Nole’ e mandando a partida para um quinto e definitivo set, em que o sérvio mostrou sua versão mais arrasadora, sem ceder um único game e fechando o jogo quando já passava das 3h da manhã, no horário local (22h de Brasília).

“Tenho que parabenizar Lorenzo Musetti, é uma pena que alguém tenha que perder. Ele fez um jogo incrível e esteve muito, muito perto de vencer”, acrescentou sobre seu adversário deste sábado.

Musetti quase repetiu o feito da terceira rodada do Masters 1000 de Monte Carlo de 2023, em que venceu o sérvio.

Os dois tenistas também tinham um histórico no saibro parisiense, nas oitavas de final de 2021, partida em que Musetti chegou a abrir 2 sets a 0, mas em que teve que se retirar no quinto devido a uma lesão, após ‘Djoko’ ter empatado.

Na próxima rodada, Djokovic enfrentará o argentino Francisco Cerúndolo (N.27), que horas antes eliminou o americano Tommy Paul (N.12).

— Resultados deste sábado do torneio de Roland Garros:

– Simples masculino – Terceira rodada:

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Lorenzo Musetti (ITA/N.30) 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-0

Francisco Cerúndolo (ARG/N.23) x Tommy Paul (EUA/N.14) 3-6, 6-3, 6-3, 6-2

Alexander Zverev (ALE/N.4) x Tallon Griekspoor (HOL/N.26) 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 (10/3)

Holger Rune (DIN/N.13) x Jozef Kovalík (SVK) 7-5, 6-1, 7-6 (7/2)

Alex De Miñaur (AUS/N.11) x Jan-Lennard Struff (ALE) 4-6, 6-4, 6-3, 6-3

Daniil Medvedev (RUS/N.5) x Tomás Machac (CZE) 7-6 (7/4), 7-5, 1-6, 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.21) x Ben Shelton (EUA/N.15) 6-4, 6-2, 6-1

Hubert Hurkacz (POL/N.8) x Denis Shapovalov (CAN) 6-3, 7-6 (7/0), 4-6, 6-1

Grigor Dimitrov (BUL/N.10) x Zizou Bergs (BEL) 6-3, 7-6 (7/4), 4-6, 6-4

dam/mas/aam