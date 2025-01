Djokovic vence Lehecka e vai enfrentar Alcaraz nas quartas do Aberto da Austrália

Em busca de seu décimo primeiro título na Austrália, o sérvio Novak Djokovic, nº 7 do mundo, venceu o tcheco Jiri Lehecka (nº 29) em três sets e se classificou neste domingo (19) para as quartas de final do primeiro Grand Slam de 2025, onde enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz.

Djokovic, que conquistasse o título se tornaria o primeiro tenista da história a vencer 25 Grand Slams, venceu sem grandes dificuldades por 6-3, 6-4 e 7-6 (7/4), e aos 37 anos chegou às quartas de final na Austrália pela 15ª vez em sua carreira, igualando o recorde do suíço Roger Federer.

Depois de dois primeiros sets de domínio absoluto de Djokovic, Lehecka acordou no terceiro, forçando o tie break, mas o ex-número 1 do mundo não hesitou em fechar a partida sem precisar estendê-la para um quarto set.

O sérvio enfrentará nas quartas de final Alcaraz, que avançou horas antes graças ao abandono do britânico Jack Draper (N.18) quando já havia vencido os dois primeiros sets.

Quem avançar desse duelo enfrentará posteriormente o número 2 alemão Alexander Zverev ou o americano Tommy Paul (nº 11) valendo uma vaga na final do torneio.

— Resultados deste sábado no Aberto da Austrália:

. Simples masculino – Oitavas de final:

Novak Djokovic (SRB/N.7) x Jirí Lehecka (CZE/N.24) 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)

Carlos Alcaraz (ESP/N.3) x Jack Draper (GBR/N.15) 7-5, 6-1, 0-0 e abandono

Tommy Paul (EUA/N.12) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6-1, 6-1, 6-1

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Ugo Humbert (FRA/N.14) 6-1, 2-6, 6-3, 6-2

