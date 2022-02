Djokovic vence Khachanov e avança às quartas de final do ATP de Dubai

Novak Djokovic seguiu em frente em seu primeiro torneio ATP de 2022 e se classificou nesta quarta-feira para as quartas de final em Dubai.

O tenista sérvio de 34 anos, cuja posição de número 1 do mundo está ameaçada pelo russo Daniil Medvedev, venceu em dois sets na partida desta quarta diante de outro russo, Karen Khachanov (26º), com parciais de 6-3 e 7-6 (7/2), em 1 hora e 37 minutos.

Djokovic voltou à ATP na segunda-feira, com uma vitória por 6 a 3 sobre o italiano Lorenzo Musetti. Foi seu primeiro jogo desde sua expulsão da Austrália em 16 de janeiro, onde não pôde disputar o primeiro Grand Slam do ano por não estar vacinado contra a covid-19.

Na Austrália viveu momentos difíceis devido ao seu conflito com as autoridades locais, até que uma decisão judicial levou à sua expulsão do país.

Em Dubai, Djokovic pode participar já que a vacina contra a covid-19 não é obrigatória para entrar nos Emirados Árabes Unidos.

Nas quartas de final, o sérvio enfrentará o tcheco Jiri Vesely (123º), que surpreendeu o espanhol Roberto Bautista (15º) na segunda rodada, por 6-2 e 6-4.

Bautista chegou ao torneio de Dubai depois de no último sábado vencer o torneio de Doha, seu décimo título no circuito ATP.

Na outra parte do chaveamento, o russo Andrey Rublev, número 7 do mundo e recentemente sagrado campeão em Marselha, virou na segunda fase contra o sul-coreano Kwon Soon-woo (60º) a quem venceu por 4-6, 6-0 e 6-3.

Rublev jogará nas quartas de final contra o americano Mackenzie McDonald (61º), que superou o sérvio Filip Krajinovic (44º) com parciais de 6-4 e 7-6 (9/7).

— Torneio ATP de Dubai:

– Simples – Segunda fase:

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Karen Khachanov (RUS) 6-3, 7-6 (7/2)

Jiri Vesely (CZE) x Roberto Bautista (ESP/N.8) 6-2, 6-4

Ricardas Berankis (LTU) x Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 7-6 (9/7)

Hubert Hurkacz (POL/N.5) x Alex Molcan (SVK) 6-3, 6-2

Jannik Sinner (ITA/N.4) x Andy Murray (SCO) 7-5, 6-2

Mackenzie McDonald (EUA) x Filip Krajinovic (SRB) 6-4, 7-6 (9/7)

Andrey Rublev (RUS/N.2) x Soonwoo Kwon (KOR) 4-6, 6-0, 6-3

mdb/dr/aam

