Djokovic vence Karatsev sem dificuldades e vai às oitavas do Masters 1000 de Roma

O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Roma ao derrotar sem dificuldades nesta terça-feira o russo Aslan Karatsev por 2 sets a 0 (6-3 e 6-2), em uma hora e meia de jogo.





Djokovic, campeão cinco vezes em Roma, enfrentará agora o vencedor do duelo entre seu compatriota Laslo Djere e o suíço Stan Wawrinka, que tenta voltar a competir em alto nível depois de sofrer durante um ano e meio com lesões.

“Ele (Karatsev) é muito forte e você nunca sabe o que esperar quando o enfrenta. Ele pode ser muito perigoso porque acerta as linhas e pressiona o adversário”, disse Djokovic depois da partida.

A menos de duas semanas do início de Roland Garros, ‘Nole’ tenta reencontrar sua melhor forma depois de um começo de temporada muito complicado, sem poder participar do Aberto da Austrália nem dos Masters 1000 de Indian Wells e Miami por não ter se vacinado contra a covid-19.

Também hoje, o argentino Diego Schwartzman, finalista em Roma em 2020, teve que batalhar para superar na primeira rodada o sérvio Miomir Kecmanovic por 2 sets a 1, em duas horas e 45 minutos de partida.

Schwartzman enfrentará na segunda rodada o americano Marcos Girón, com a perspectiva de um duelo nas quartas de final com Djokovic, que precisa chegar pelo menos à semifinal em Roma para manter a liderança do ranking da ATP.

Na chave feminina, o destaque do dia foi a eliminação na primeira rodada da letã Jelena Ostapenko, 11ª cabeça de chave do torneio, que perdeu para a americana Lauren Davis por 2 sets a 0 (6-2 e 6-3).

— Resultados desta terça-feira do torneio de tênis de Roma:

– Simples masculino. Primeira rodada:

Diego Schwartzman (ARG) derrotou Miomir Kecmanovic (SRV) 6-2, 3-6, 7-6 (7/3)

John Isner (EUA) derrotou Francisco Cerundolo (ARG) 6-4, 6-3

David Goffin (BEL) derrotou Hubert Hurkacz (POL) 7-6 (10/8), 7-6 (7/2)

Grigor Dimitrov (BUL) derrotou Brandon Nakashima (EUA) 6-3, 6-4

Cameron Norrie (GBR) derrotou Luca Nardi (ITA) 6-4, 6-4

Sebastián Báez (ARG) derrotou Tallon Griekspoor (HOL) 6-3, 6-7 (7/9), 6-2

– Segunda rodada:

Novak Djokovic (SRV) derrotou Aslan Karatsev (RUS) 6-3, 6-2

Denis Shapovalov (CAN) derrotou Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-4, 7-6 (7/5)

Filip Krajinovic (SRV) derrotou Andrey Rublev (RUS) 6-2, 6-4

Cristian Garín (CHI) derrotou Emil Ruusuvuori (FIN) 6-4, 6-4

– Simples feminino. Primeira rodada:

Gabriela Ruse (ROM) derrotou Shelby Rogers (EUA) 3-6, 6-1, 6-4

María Camila Osorio (COL) derrotou Lucia Bronzetti (ITA) 7-6 (7/4), 6-3

Bianca Andreescu (CAN) derrotou Emma Raducanu (GBR) 6-2, 2-1 e abandono

Sara Sorribes (ESP) derrotou Nuria Párrizas (ESP) 6-1, 4-3 e abandono

Jessica Pegula (EUA) derrotou Liudmila Samsonova (RUS) 4-6, 6-3, 6-4

Amanda Anisimova (EUA) derrotou Tereza Martincova (CZE) 6-2, 0-6, 6-4

Ons Jabeur (TUN) derrotou Sorana Cirstea (ROM) 6-0, 7-6 (7/1)

Madison Brengle (EUA) derrotou Marta Kostyuk (UCR) 6-4, 6-3

Ekaterina Alexandrova (RUS) derrotou Sloane Stephens (EUA) 6-1, 6-2

Jil Teichmann (SUI) derrotou Jasmine Paolini (ITA) 6-3, 6-2

Elena Rybakina (CAZ) derrotou Elina Avanesyan (RUS) 6-4, 7-6 (7/0)

Ekaterina Alexandrova (RUS) derrotou Sloane Stephens (EUA) 6-1, 6-2

Jil Teichmann (SUI) derrotou Jasmine Paolini (ITA) 6-3, 6-2

Lauren Davis (EUA) derrotou Jelena Ostapenko (LET) 6-2, 6-3

alu/psr/mcd/cb