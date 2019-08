Djokovic vence e avança às oitavas do US Open “quase sem dores”

O tenista sérvio Novak Djokovic venceu nesta sexta-feira o americano Denis Kudla sem sustos, por 3 sets a 0, parciais de 6-3, 6-4 e 6-2 garantindo sua vaga nas oitavas de final do US Open.

“Estou aqui, vamos jogar”, disse Djokovic antes de entrar na quadra central.

Na terceira rodada, diante do argentino Juan Ignacio Londero, o sérvio, número 1 do mundo, disse estar sentindo uma dor forte em seu ombro esquerdo, o que chegou a ameaçar a sua permanência no torneio.

Mas após 48 horas de recuperação, ‘Nole’ conseguiu superar Kudla e os problemas trazidos pela lesão.

“O que me deixa feliz é ter acabado o jogo quase sem dores. Meu ombro (direito) me incomoda há duas semanas e principalmente no último jogo. Eu não treinei ontem (quinta-feira)”, declarou.

Na próxima rodada Djokovic vai enfrentar o suíço Stanislas Wawrinka que avançou ao derrotar o italiano Paolo Lorenzi.

