Djokovic vence de virada na estreia em Wimbledon

O tenista sérvio Novak Djokovic levou um susto na estreia no torneio de Wimbledon, nesta segunda-feira. O número um do mundo começou perdendo na partida de abertura do tradicional torneio de tênis de Londres, mas mostrou toda sua categoria para derrotar de virada o britânico Jack Draper (número 253 da ATP) por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/1, 6/2 e 6/2, em 2h de partida.

O atual campeão da competição e grande favorito título, o sérvio vai enfrentar na segunda rodada o vencedor do duelo entre o chileno Marcelo Tomas Barrios (209º) e o sul-africano Kevin Anderson (102º).

Na busca de seu 20º troféu num Grand Slam, para igualar assim a marca do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer, Djokovic enfrentou na quadra principal um adversário de 19 anos que recebeu o apoio do público presente.

Apresentando um estilo agressivo, Draper cometeu apenas três erros não forçados e sacou muito bem, enquanto o sérvio falhou nos momentos decisivos, permitindo assim que o britânico fechasse o primeiro set em 6/4.

Na etapa seguinte, Djokovic se reencontrou e mostrou porque lidera o ranking da ATP, dominando desde o início para igualar o placar com um 6/1.

O sérvio claramente assumiu o controle do jogo e não mais deu oportunidades ao jovem adversário, para virar o jogo e começar com o pé direito o caminho rumo ao hexacampeonato do Grand Slam londrino.

ig/lve/lca

