Djokovic vence Carabelli em Miami e bate recorde de vitórias em torneios Masters 1000

O sérvio Novak Djokovic derrotou neste domingo (23) o argentino Camilo Ugo Carabelli em dois sets e chegou às oitavas de final do Masters 1000 de Miami.

Djokovic, quinto colocado no ranking da ATP, venceu Ugo Carabelli (65º) por 6-1 e 7-6 (7/1) em uma hora e 41 minutos desta partida da terceira rodada.

O gigante sérvio, seis vezes campeão do torneio, chegou assim a 411 partidas vencidas em torneio de nível Masters 1000, quebrando o empate que mantinha com o espanhol Rafael Nadal no topo do ranking histórico.

Djokovic vai enfrentar o italiano Lorenzo Musetti, décimo sexto do mundo, nas oitavas de final.

Depois de ter sido eliminado na estreia no Masters 1000 de Indian Wells no início de março, ‘Nole’ sonha com uma longa trajetória em Miami e aproveitando as saídas antecipadas de favoritos como Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

— Resultados do ATP Masters 1000 de Miami deste domingo:

3ª rodada (simples masculino):

Sebastian Korda (EUA/N.24) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.9) 7-6 (7/4), 6-3

Lorenzo Musetti (ITA/N.15) x Felix Auger-Aliassime (CAN/N.18) 4-6, 6-2, 6-3

Novak Djokovic (SRB/N.4) x Camilo Ugo (ARG) 6-1, 7-6 (7/1)

Grigor Dimitrov (BUL/N.14) x Karen Khachanov (RUS/N.22) 6-7 (3/7), 6-4, 7-5

Brandon Nakashima (EUA/N.31) x David Goffin (BEL) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3

