Djokovic vence Andrej Martin e vai enfrentar Molcan na final em Belgrado

O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, se classificou nesta sexta-feira para a final do Torneio de Belgrado ao vencer o eslovaco Andrej Martin (119º), por 6-1, 4-6 e 6-0.

‘Djoko’ vai enfrentar na final de sábado o eslovaco Alex Molcan (255º) que venceuo argentino Federico Delbonis (52º) por 4-6, 6-4 e 6-4.

Essa será a terceira final para o sérvio este ano, depois da vitória no Aberto da Austrália, e da derrota para Rafael Nadal no Masters 1000 em Roma na semana passada.

Mas será a sua primeira final em casa desde 2011.

“Esta é a minha cidade, estou sempre entusiasmado, mas também nervoso por entrar em campo e jogar diante do meu público”, reconheceu ‘Nole’.

Entre os dois ‘passeios’ no primeiro e no terceiro set, Djokovic sofreu até três quebras de serviço no segundo, que acabou perdendo.

“Acho que comecei e terminei o jogo muito bem, então vou tentar manter esses sentimentos positivos para a final de amanhã”, acrescentou o tenista que já conquistou 18 títulos de Grand Slam.

“Também tive alguma perda de concentração no final do segundo set e vou tentar corrigir esses erros para amanhã”.

O torneio de Belgrado é disputado no saibro e distribui 625.000 dólares em prêmios.

— Torneio ATP de Belgrado:

– Simples masculino – Semifinais:

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Andrej Martin (SVK) 6-1, 4-6 e 6-0

Alex Molcan (SVK) a Federico Delbonis (ARG/N.8) 4-6, 6-4, 6-4

