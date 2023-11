Djokovic vai enfrentar Sinner, Tsitsipas e Rune na fase de grupos do ATP Finals

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/11/2023 - 13:43 Para compartilhar:

O número 1 do mundo Novak Djokovic vai enfrentar na fase de grupos o italiano Jannik Sinner, o grego Stefanos Tsitsipas e o dinamarquês Holger Rune no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano em Turim, na Itália, conforme definido pelo sorteio realizado nesta quinta-feira (9).

Djokovic, que defende o título, é o grande favorito para vencer novamente depois de conquistar no domingo o Masters 1000 de Paris-Bercy, seu sexto troféu do ano, incluindo três Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros e US Open).

O sérvio de 36 anos buscará o sétimo título no Masters do norte da Itália, o que significa um novo recorde em sua interminável lista de conquistas.

Na outra chave (Grupo Verde) o número 2 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, vai enfrentar os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev, e o alemão Alexander Zverev.

A edição de 2023 começa no domingo e termina uma semana depois.

— Os grupos da edição 2023 do ATP Finals:

. Grupo Vermelho

Novak Djokovic SRB)

Jannik Sinner (ITA)

Stefanos Tsitsipas (GRE)

Holger Rune (DIN)

. Grupo Verde

Carlos Alcaraz (ESP)

Daniil Medvedev (RUS)

Andrey Rublev (RUS)

Alexander Zverev (ALE)

