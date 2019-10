Djokovic tem apenas 320 pontos de vantagem no topo do ranking ATP

O sérvio Novak Djokovic soma apenas 320 pontos de vantagem sobre o espanhol Rafael Nadal no topo da classificação mundial do tênis masculino, segundo o ranking publicado nesta segunda-feira pela ATP.

Após perder na semana passada para o grego Stefanos Tsitsipas nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai, torneio do qual defendia o título, o tenista sérvio aparece com 9.545 pontos, contra 9.225 de Nadal, que não disputou o torneio chinês devido a uma lesão.

O terceiro lugar do ranking ATP pertence ao suíço Roger Federer (6.950 pts), perigosamente seguido pelo russo Daniil Medvedev (5.920), campeão em Xangai.

A única mudança no Top 10 do ranking foi o pulo de uma posição do russo Karen Khachanov (8º), que superou o japonês Kei Nishikori (9º).

O melhor brasileiro no ranking é Thiago Monteiro, que aparece na 100ª posição com 565 pontos.

– Ranking ATP em 14 de outubro:

1. Novak Djokovic (SRV) 9.545 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 9.225

3. Roger Federer (SUI) 6.950

4. Daniil Medvedev (RUS) 5.920

5. Dominic Thiem (AUT) 5.085

6. Alexander Zverev (ALE) 4.425

7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.900

8. Karen Khachanov (RUS) 2.990 (+1)

9. Kei Nishikori (JPN) 2.860 (-1)

10. Roberto Bautista (ESP) 2.575

11. Matteo Berrettini (ITA) 2.545 (+2)

12. Fabio Fognini (ITA) 2.415

13. Gael Monfils (FRA) 2.410 (-2)

14. David Goffin (BEL) 2.280

15. Diego Schwartzman (ARG) 1.995 (+1)

16. John Isner (EUA) 1985 (+1)

17. Félix Auger-Aliassime (CAN) 1.681 (+2)

18. Stanislas Wawrinka (SUI) 1.670 (+2)

19. Lucas Pouille (FRA) 1.645 (+3)

20. Guido Pella (ARG) 1.620 (+1)

bur/mcd/iga/am