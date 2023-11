Djokovic sofre mas vence Rublev e enfrentará Dimitrov na final do Masters 1000 de Paris

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/11/2023 - 17:52 Para compartilhar:

Contra as cordas pelo terceiro dia consecutivo, o astro Novak Djokovic conseguiu vencer o russo Andrey Rublev (5º) com parciais de 5-7, 7-6 (7/3) e 7-5, neste sábado (4) e se classificou para a final do Masters 1000 de Paris-Bercy, que será disputada no domingo contra o búlgaro Grigor Dimitrov (17º).

Dimitrov venceu o grego Stefanos Tsitsipas (6º) na primeira semifinal com parciais de 6-3, 6-7 (7/1) e 7-6 (7/3).

Depois, em mais uma noite espetacular às margens do Sena, Djokovic encontrou o caminho para derrotar Rublev em seu mais alto nível, que desta vez não tremeu até cometer a dupla falta que deu a vitória a Djokovic, em seu primeiro match point.

O sérvio fechou o duelo em três horas. Derrotado na final do ano passado por Holger Rune, no domingo ele buscará ampliar sua conta pessoal de seis títulos na quadra coberta deste que é o último Masters 1000 da temporada, categoria em que ampliaria sua marca para 40 troféus.

“Foi um belo combate. Ele jogou em um nível muito alto, é um dos tenistas que jogam mais rápido, me colocou em muitas dificuldades. Confiei no meu bom saque, principalmente no tie-break, o que me deu confiança e me permitiu vencer”, explicou o sérvio logo após o término da partida.

O vírus estomacal que sofreu nesta semana fez ‘Djoko’ mostrar uma versão mais humana e até vulnerável. Ele parecia acessível aos seus adversários, mas se superou pelo terceiro dia consecutivo.

Nem Tallon Griekspoor (23º) na quinta-feira, nem Rune (7º) na sexta, nem Rublev neste sábado conseguiram superar o lendário sérvio diante das 15 mil pessoas que têm lotado a Accor Arena.

