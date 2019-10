Djokovic segue líder do ranking da ATP; Murray se aproxima do top-100

O sérvio Novak Djokovic mantém sua vantagem de 320 pontos sobre Rafael Nadal e segue no topo do tênis masculino, de acordo com o ranking divulgado nesta segunda-feira pela ATP, marcado por um bom desempenho do ex-número 1, o britânico Andy Murray.

Em uma semana sem grandes torneios, as primeiras posições permaneceram inalteradas, com o sérvio Novak Djokovic, o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer no pódio.

A subida do japonês Kei Nishikori ao oitavo lugar, em detrimento do russo Karen Khachanov, foi a única mudança no top-10.

No top-100, o brasileiro Thiago Monteiro ganhou três posições e agora está em 97º.

Uma grande novidade aconteceu fora da lista dos cem primeiros: Murray, após conquistar o torneio de Amberes, na Bélgica, derrotando na final o suíço Stanislas Wawrinka por 3-6, 6-4 e 6-4, subiu 116 posições e agora ocupa o 127º lugar.

O escocês estava desde 2017 sem levantar um troféu devido a seus problemas físicos.

— Ranking ATP de segunda-feira, 21 de outubro:

1. Novak Djokovic (SRB) 9545 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 9225

3. Roger Federer (SUI) 6950

4. Daniil Medvedev (RUS) 5920

5. Dominic Thiem (AUT) 5085

6. Alexander Zverev (ALE) 4425

7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3740

8. Kei Nishikori (JPN) 2860 (+1)

9. Karen Khachanov (RUS) 2785 (-1)

10. Roberto Bautista (ESP) 2575

11. Matteo Berrettini (ITA) 2545

12. Fabio Fognini (ITA) 2370

13. David Goffin (BEL) 2280 (+1)

14. Gael Monfils (FRA) 2260 (-1)

15. Diego Schwartzman (ARG) 1950

16. John Isner (EUA) 1895

17. Stanislas Wawrinka (SUI) 1820 (+1)

18. Félix Auger-Aliassime (CAN) 1681 (-1)

19. Lucas Pouille (FRA) 1645

20. Guido Pella (ARG) 1620

bds/gh/aam