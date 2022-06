Djokovic se rende: ‘Nadal mostrou o campeão que é’ Sérvio não se surpreendeu com alto nível do espanhol

Novak Djokovic elogiou Rafael Nadal e se rendeu ao espanhol após a derrota na batalha de 4h12min na noite desta terça-feira, madrugada de quarta em Paris em duelo válido pelas quartas de final de Roland Garros.





Nadal marcou 3 sets a 1 com parciais de 6/2 4/6 6/2 7/6 (7/4): “Parabéns ao Rafa. Ele foi melhor do que eu nos momentos importantes. Começou muito bem, com 6/2 3/0 e duas quebras. Consegui voltar de lá e vencer o set, mas aí o Rafa fez dois ou três bons games no início do terceiro set e levou o tênis a outro nível, principalmente no início de todos os sets, exceto o quarto. Tive minhas chances, sacando para o set neste quarto set, mas é uma partida que pode ir para qualquer um dos lados. Mostrou porque é o grande campeão que é, sendo mentalmente forte e terminando a partida como fez. Parabéns a ele e sua equipe. Sem dúvida, ele mereceu”, disse o número 1 do mundo que comentou sobre o jogo terminar muito tarde, além de 1 da madrugada.

“Existem opiniões divergentes sobre as sessões noturnas. Honestamente, acho que eles começam muito tarde, mas, mais uma vez, a TV decide. Este é o mundo em que vivemos. Eles dão o dinheiro e decidem.”

Sobre as emoções vividas na partida, Nole descreveu: “Você não gostaria de saber o que estava passando pela minha cabeça (risos). Em uma partida como essa, você passa por momentos de altos e baixos. Sei que poderia ter jogado melhor, mas estou orgulhoso de ter ficado vivo até o último ponto. Perdi para um jogador melhor do que eu. Eu tive minhas opções e não as aproveitei”.

Nole disse não se surpreender com o nível do espanhol após um ano ruim nos eventos no saibro anteriores: “Não me surpreende. Não é a primeira vez que ele consegue dar 100% alguns dias depois de se machucar e mal conseguir andar. Ele já fez isso muitas vezes. Eu não estou surpreso.”

