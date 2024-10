Djokovic se rende a Nadal após anúncio de aposentadoria: ‘Respeito à sua carreira estelar’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 18:30 Para compartilhar:

A aposentadoria de Rafael Nadal mexeu com o mundo do tênis nesta quinta-feira. Vários nomes importantes do esporte dedicaram um tempo para prestar uma singela homenagem ao espanhol, considerado o maior jogador da história no saibro e dono de 22 títulos de Grand Slam. Dentre eles, está um de seus principais rivais durante esses 23 anos de carreira, o sérvio Novak Djokovic, número 4 do mundo atualmente.

“Um post não é suficiente para expressar o respeito que tenho por você e o que você fez pelo nosso esporte. Você inspirou milhões de crianças a começar a jogar tênis e acho que essa é provavelmente a maior conquista que alguém pode desejar. Sua tenacidade, dedicação, espírito de luta serão ensinados por décadas”, disse Djokovic.

Nadal e Djokovic se enfrentaram em exatas 60 oportunidades, com 31 vitórias para o sérvio e 29 derrotas. A rivalidade começou em 2006, nas quartas de final de Roland Garros, com triunfo do espanhol. Já o último foi nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O atual número 4 do mundo levou a melhor na segunda rodada do torneio, o qual acabou com a medalha de ouro.

“Seu legado viverá para sempre. Só você sabe o que teve que suportar para se tornar um ícone do tênis e do esporte em geral. Obrigado por me levar ao limite tantas vezes em nossa rivalidade que mais me impactou como jogador. Sua paixão por representar a Espanha sempre foi notável. Desejo-lhe a melhor despedida possível em Málaga com a equipe da Espanha da Copa Davis. Estarei lá pessoalmente para prestar respeito à sua carreira estelar”, completou.

Jannik Sinner, número 1 do mundo, citou os ensinamentos de Nadal para os mais jovens. “Claro, todos nós vimos o quão bom ele tem sido como jogador e as lições que ele nos ensinou, os jovens jogadores, como se comportar na quadra, como lidar com situações na quadra, situações difíceis. Ele deu a todos nós muitas emoções quando o vimos jogando. E também permanecer humilde, ao mesmo tempo, não mudando com o sucesso, escolhendo as pessoas certas ao seu redor, tendo uma ótima família. Há tantas coisas boas que ele deu a todos nós.”

Dupla de Nadal na Olimpíada, Carlos Alcaraz não conseguiu esconder a emoção com o anúncio do seu ídolo e postou uma série de fotos ao lado do multicampeão, incluindo uma quando era criança e estava tietando o companheiro de seleção espanhola.

“Desde a criança que te assistia na televisão e sonhava em se tornar um tenista até aquela que tinha o imenso dom de jogar ao seu lado em Roland Garros, representando a Espanha nos Jogos Olímpicos! Muito obrigado por ser um exemplo em todos os níveis, seu legado é único”, concluiu.

Nadal se despede do tênis na fase final da Copa Davis, ao defender a Espanha diante de sua torcida, em Málaga, entre os dias 19 e 24 de novembro.

“Nesta vida, tudo tem um começo e um fim e acho que é o momento apropriado para pôr fim a uma carreira que tem sido longa e muito mais bem-sucedida do que eu poderia ter imaginado. Estou muito animado que meu último torneio será a final da Copa Davis e representando meu país. Acho que fechei o círculo, já que uma das minhas primeiras grandes alegrias como tenista profissional foi a final da Copa Davis em Sevilla em 2004”, disse o espanhol.