Djokovic se despede nas quartas do Torneio de Brisbane ao ser surpreendido por Opelka

O norte-americano Reilly Opelka obteve nesta sexta-feira o maior triunfo de sua carreira após passar dois anos afastado das quadras. Ele protagonizou a primeira grande zebra do ano ao eliminar o favorito e principal cabeça de chave do Torneio de Brisbane, o sérvio Novak Djokovic, com 7/6 (8/6) e 6/3 nas quartas de final.

Atualmente apenas o 293º do ranking da ATP, Opelka fechou o jogo em uma ace e parecia não acreditar no seu feito, passando a mão no rosto. Djokovic sorriu, mostrando-se conformado com o resultado e deu um forte abraço no oponente, parabenizando-o.

“Ele é o maior jogador que o esporte já viu. É difícil estar na posição dele. Ele pode me observar ou a outros oponentes o dia todo e a realidade é que não temos nada a perder contra ele. Você acaba jogando mais livre”, afirmou Opelka após a vitória. “Você corre muito mais riscos porque se você jogar no seu nível normal ou até acima dele, ele vai ganhar todas as vezes. É difícil na posição dele porque ele tem caras que jogam os dados e, num dia como esse, muitas coisas aconteceram do meu jeito.”

Além do poderoso serviço, o norte-americano apostou muito nos golpes fortes de fundo de quadra e nas passadas para superar o sétimo do mundo. Agora ele desafia o grande momento de Giovanni Perricard, neste sábado, por vaga na decisão.

O tamanho da façanha de Opelka se explica pelo fato de ele não atuar uma temporada completa desde 2022, quando iniciou a luta contra um tumor benigno e ainda passou por uma lesão no punho que o afastaram das quadras por dois anos.

O primeiro set foi bastante equilibrado, com Djokovic sofrendo com o serviço forte do norte-americano. O sérvio ainda salvou três break points com 4 a 4. Mas também não teve seu saque ameaçado e a decisão foi ao tie-break, mais uma vez igual.

Opelka conseguiu o set point ao derrubar o serviço de Djokovic e fazer 7 a 6. Depois, bastou sacar bem para abrir 1 a 0 com 8/6, o que deu ainda mais confiança para o set decisivo, no qual conseguiu abrir 4 a 1 e bastou sacar bem para fechar em 6 a 3 após 1h41. Seu rival será o francês Giovanni Mpetshi Perricard, 31º do mundo, que passou pelo checo Jakub Mensik em sets diretos, parciais de 7/5 e 7/6 (7/5).

Atual campeão em Brisbane e segundo cabeça de chave, Grigor Dimitrov avançou à semifinal sem tanto esforço após o australiano Jordan Thompson se machucar. O búlgaro vencia por 6/1 e 2/1 quando o local não resistiu às dores e abandonou. Ele terá pela frente, nas semifinais, o checo Jiri Lehecka.