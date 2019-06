Djokovic se classifica rapidamente às quartas de final de Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, atropelou o alemão Jan-Lennard Struff (45º) em três sets, 6-3, 6-2, 6-2, nesta segunda-feira, em seu duelo de oitavas de final de Roland Garros, interrompido diversas vezes por uma leve chuva em Paris.

Nas quartas de final, Djokovic, que precisou de apenas uma hora e 33 minutos para eliminar Struff, enfrentará o alemão Alexander Zverev (5º), que suou mais para superar o italiano Fabio Fognini (12º) em quatro sets, 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7/5).

“Tivemos condições diferentes das partidas dos outros dias. Mas a chuva é muito parisiense, é típica daqui”, declarou com um sorriso Djoko em francês na entrevista pós-jogo, protegido por um guarda-chuva.

“Estou muito feliz com meu jogo de hoje, continuo jogando bem, agressivo e com muita confiança, com muita potência. Estou concentrado e espero continuar assim”, afirmou.

A vitória desta segunda-feira foi a mais contundente de ‘Djoko’ na atual edição de Roland Garros, torneio no qual ainda não perdeu um set.

Campeão de Roland Garros em 2016 e vindo de título no Masters 1000 de Madrid no mês passado, Djokovic segue vivo no objetivo de se tornar o atual campeão dos quatro Grand Slams, depois de ter erguido os troféus nas últimas edições de Wimbledon, US Open e Aberto da Austrália.

Outro favorito a avançar às quartas de final foi o austríaco Dominic Thiem, finalista do ano passado, que eliminou o francês Gael Monfils (17º), último representante local, em três sets, 6-4, 6-4, 6-2.

Por uma vaga nas semifinais, Thiem terá pela frente o vencedor do duelo entre o argentino Juan Martín Del Potro (9º) e o russo Karen Khachanov (11º).

Na chave feminia, a romena Simona Halep, número 3 do mundo, mostrou que tem tudo para defender o título conquitado no ano passado, despachando em apenas 45 minutos a jovem polonesa Iga Swiatek (104ª) em dois sets, parciais de 6-1, 6-0.

Nas quartas, Halep enfrentará outra jovem promessa do circuito, a americana Amanda Anisimova (51ª) ou a espanhola Aliona Bolsova (137ª).

– Resultados desta segunda-feira em Roland Garros:

Simples masculino (Oitavas de final):

Novak Djokovic (SRV/N.1) x Jan-Lennard Struff (ALE) 6-3, 6-2, 6-2

Alexander Zverev (ALE/N.5) x Fabio Fognini (ITA/N.9) 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7/5)

Dominic Thiem (AUT/N.4) x Gaël Monfils (FRA/N.14) 6-4, 6-4, 6-2

Kei Nishikori (JPN/N.7) x Benoît Paire (FRA) 6-2, 6-7 (8/10), 6-2, 6-7 (8/10), 7-5

Simples feminino (Oitavas de final):

Madison Keys (EUA/N.14) x Katerina Siniakova (RTC) 6-2, 6-4

Ashleigh Barty (AUS/N.8) x Sofia Kenin (EUA) 6-3, 3-6, 6-0

Simona Halep (ROM/N.3) x Iga Swiatek (POL) 6-1, 6-0

dr/pm/am