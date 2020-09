Djokovic perderá pontos e premiação por desclassificação no US Open

O tenista sérvio Novak Djokovic perderá os pontos e a premiação em dinheiro que havia conquistado durante o Aberto dos Estados Unidos devido à desclassificação nas oitavas de final neste domingo, informaram os organizadores.

“Djokovic perderá todos os pontos de classificação ganhos no US Open e será multado com o dinheiro ganho na premiação do torneio, além de qualquer ou todas as multas impostas em relação ao incidente”, disse a Federação de Tênis dos Estados Unidos em um comunicado.

Após sua desclassificação, Djokovic deixou Flushing Meadows rapidamente sem comentar o incidente.

O número 1 do mundo foi retirado do torneio neste domingo por lançar uma bola contra uma juíza de linha durante a partida das oitavas de final contra o espanhol Pablo Carreño.

Frustrado depois de perder o saque para Carreño, que deu ao espanhol uma vantagem de 6-5 no primeiro set, Djokovic puxou uma bola do bolso e a jogou contra o fundo da quadra, aparentemente acertando sem querer uma juíza no pescoço. Ela teve que receber atendimento médico.

gbv/cl/aam

Veja também