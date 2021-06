Djokovic passa sem sustos por Cuevas e avança à terceira rodada de Roland Garros

Novak Djokovic não teve trabalho para ganhar o primeiro confronto da carreira contra o experiente Pablo Cuevas, de 35 anos. Com um jogo forte e preciso, o número um do mundo fez 3 a 0 no uruguaio, parciais de 6/3, 6/2 e 6/4, avançando à terceira rodada de Roland Garros.

Assim que a partida terminou na quadra Suzanne Lenglen, Djokovic agradeceu aos céus pela sexta vitória seguida e depois jogou “coraçõezinhos” para as arquibancadas. Na próxima fase ele enfrenta o lituano Ricardas Berankis, sábado, e novamente não deve ter problemas.

O número 1 do mundo precisou de 2h08 para passar pelo uruguaio, que até tentou equilibrar o duelo no primeiro set. Cuevas deu um susto no sérvio, ao quebrar seu serviço no terceiro game. Ao sacar para abrir 3 a 1, porém, recebeu o troco. Foi seu único momento bom no jogo.

Djokovic estava muito bem no serviço e chegou a nova quebra no oitavo game. Abriu 5 a 3 e fechou a parcial confirmando seu saque. Foram cinco quebras do sérvio na partida, e apenas um ponto cedido ao uruguaio em seu serviço.

O segundo set foi o mais tranquilo para Djokovic. Foi logo abrindo 4 a 1 aproveitando bem dois break points e não suou a camisa para fechar em 6/2. No terceiro set, Nole já abriu com quebra. Depois, foi só confirmar os serviços para cravar 6/3 e avançar com imponente 3 a 0.

Confira outros resultados desta quinta-feira: Matteo Berrettini superou Federico Coria por 6/3, 6/3 e 6/2, Kwon Soon-woo bateu Andreas Seppi por 6/4, 7/5 e 7/5, Diego Schwartzman passou por Aljaz Bedene por 6/4, 6/2 e 6/4, Philipp Kohlschreiber venceu Aslan Karatsev por 6/3, 7/6 (4), 4/6 e 6/1, Mikael Ymer bateu Gael Monfils por 6/0, 2/6, 6/4 e 6/3, Dominik Koepfer eliminou Taylor Fritz com 6/3, 6/2, 3/6 e 6/4, Lorenzo Musetti derrubou Yoshihito Nishioka com 7/5, 6/3 e 6/2, Jannik Sinner passou por Gianluca Mager por 6/1, 7/5, 3/6 e 6/3.

