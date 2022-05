Djokovic passa fácil às oitavas em Roland Garros e encara Schwartzman Sérvio alcança a segunda semana em Paris pela 16ª vez

Número 1 do mundo, Novak Djokovic deu mais um tranquilo passo em Roland Garros alcançando, nesta sexta-feira, vaga nas oitavas de final do Grand Slam onde é o atual campeão e soma outro título, em 2016.





O sérvio derrotou o esloveno Aljaz Bedene, 195º colocado, por 3 sets a 0 com parciais de 6/3 6/3 6/2 após 1h44min de duração na quadra central Philippe Chatrier.

Esta é a 84ª vitória em 99 partidas do sérvio no Aberto da França, sua 326ª em torneios de Grand Slam onde persegue Rafael Nadal – ele tem 20 contra 21 conquistas do espanhol. Esta será a 16ª vez de Djokovic na segunda semana em Paris. Ele só falhou em 2009 e na primeira aparição, em 2005.

Em busca de vaga nas quartas de final, Nole encara o argentino Diego Schwartzman, 15º favorito, que passou fácil pelo búlgaro Grigor Dimitrov.

Nole soma seis vitórias nos seis jogos contra o rival. Em 2017, Schwartzman levou Nole ao quinto set em Paris.

O jogo

Djokovic foi dominante na partida, abriu 5 a 2 e fechou em 35 minutos o primeiro set por 6/3. No segundo, a quebra veio no quinto game após Bedene desperdiçar chances de confirmar. Em seguida, djoko conseguiu outra quebra para finalizar a parcial.O natural de Belgrado logo abriu vantagem de 4 a 1 no terceiro set e caminhou tranquilo para o triunfo com mais uma quebra com erro de Bedene.

Djoko não foi quebrado nenhuma vez só oferecendo uma chance para o rival quebrar. Ele aplicou 30 winners e cometeu 18 erros não-forçados.

