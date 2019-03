Djokovic leva susto no início, mas bate azarão dos EUA na estreia em Indian Wells

Em seu primeiro jogo desde quando superou Rafael Nadal na decisão do Aberto da Austrália, no fim de janeiro, o sérvio Novak Djokovic chegou a levar um susto no início, mas confirmou o seu favoritismo diante do azarão norte-americano Bjorn Fratangelo com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, em sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

O confronto, encerrado no início da madrugada deste domingo (no horário de Brasília), colocou frente a frente o líder do ranking mundial e o atual 128º colocado da ATP. Isso já era o prenúncio do que deveria ser uma vitória tranquila para Djokovic, mas o tenista da casa exibiu bom desempenho no set inicial e conquistou primeiro uma quebra de saque para pressionar o sérvio.

Djokovic, entretanto, conseguiu devolver a quebra na reta final desta parcial e levou a disputa ao tie-break. No desempate, Fratangelo chegou a ter vantagem de 5/4 e dois saques na mão para liquidar o set, mas sentiu a pressão, cometeu erros e viu o favorito ganhar três pontos consecutivos para fechar em 7/5.

A partir daí, Djokovic tomou conta do jogo e foi arrasador na segunda parcial. Sem ter o seu saque ameaçado por nenhuma vez, conquistou duas quebras de serviço para liquidar o confronto com um triunfo por 6/2, após 1h29min de partida.

O duelo foi acompanhado de perto pelo norte-americano Pete Sampras, ex-tenista número 1 do mundo, que marcou presença na quadra central do Masters de Indian Wells. Ao ganhar a partida prestigiada pela lenda dos EUA, o sérvio avançou para encarar na terceira rodada da competição o alemão Philipp Kohlschreiber, que horas mais cedo surpreendeu o australiano Nick Kyrgios por duplo 6/4. Por ser o principal cabeça de chave da competição, Djokovic abriu campanha direto na segunda fase.