Djokovic leva garrafada na cabeça após vitória tranquila sobre francês na estreia em Roma

Novak Djokovic viveu um dia atípico e um tanto constrangedor na estreia do Masters 1000 de Roma, nesta sexta-feira. Dentro de quadra, o número 1 do mundo do mundo não teve trabalho para eliminar Corentin Moutet, parciais de 6/3 e 6/1. Após o jogo, quando interagia com o público e distribuía autógrafos, o sérvio acabou atingido na cabeça por uma garrafa d’água.

Djokovic ficou deitado na beirada da quadra recebendo atendimento, antes de ser levado ao vestiário. A organização do torneio tratou de acalmar os fãs do sérvio ao dizer que ele recebeu atendimento e já está no hotel e pronto para voltar à quadra no domingo, diante do chileno Alejandro Tabilo. Muitos, porém, cobraram uma melhor segurança aos tenistas.

“Novak Djokovic, ao sair da quadra central no final da partida, foi atingido na cabeça por uma garrafa de água enquanto dava autógrafos aos espectadores. Mas não há motivo de preocupação”, tranquilizou a organização do evento.

O jogo com Moutet já começou “diferente” para Djokovic. Ainda no segundo ponto, com 40 a 40, o árbitro paralisou o jogo ao ouvir um alarme tocando. Com sorriso amarelo e um tanto constrangido, Moutet foi até sua mala para “desligar” o celular que atrapalhava o jogo. Fingiu atender, enquanto o sérvio não escondia o sorriso com o enorme mico.

Na quadra, o francês largou quebrando o serviço de Djokovic duas vezes seguidas. Ocorre que também perdeu o saque. Após fazer 43 a 1, Moutet viu que não conseguiria aprontar diante do número 1 do mundo ao levar cinco pontos seguidos e perder a parcial por 6/3.

O set seguinte começou da pior maneira possível para Moutet. Djokovic foi logo abrindo 2 a 0. O francês fez o ponto de honra, e depois nada pôde fazer paras evitar a agressividade do favorito, que fechou em 6 a 1 após 1h26.

Moutet não conseguiu aprontar, mas Miomir Kecmanovic conseguiu. Depois de levar 6 a 0 do cabeça 5, o norueguês Casper Ruud, o sérvio buscou a virada e será o advrsário do brasileiro Thiago Monteiro na terceira rodada.

STEFANI CAI, SABALENKA VIRA

Entre as mulheres, a brasileira Luisa Stefani não confirmou o favoritismo e se despediu na estreia em duplas, ao lado da holandesa Demi Schuurs. Cabeça 4, a dupla da brasileira foi eliminada pela mexicana Giulia Olmos e a russa Alexandra Panova, parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 10/8.

Quem teve de lutar muito para evitar uma queda precoce foi a belarussa Aryna Sabalenka, que viu a americana Katie Volynets fazer 6 a 4 no primeiro set. Sem se entregar, a número 2 do mundo virou com 6/3 e 6/2.