Djokovic estreia em Roma com vitória fácil sobre Moutet e é atingido por garrafa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2024 - 20:40 Para compartilhar:

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, se classificou, nesta sexta-feira (10), para a terceira rodada do Masters 1000 de Roma ao vencer o francês Corentin Moutet, 83º no ranking da ATP, por 6-3 e 6-1, e logo depois do jogo, foi atingido por uma garrafa térmica de plástico.

Segundo um vídeo publicado pelo site do italiano La Gazzetta dello Sport, o impacto ocorreu após a partida, quando Djokovic estava distribuindo autógrafos para os espectadores.

O jogador caiu no chão após o impacto da garrafa e rapidamente uma pessoa do seu entorno o socorreu. Ele ficou durante um tempo no local antes de retornar ao vestiário.

Contactados pela AFP para saber o estado de saúde de Djokovic, nem a ATP nem os organizadores do torneio responderam aos pedidos.

A presença de Djokovic na coletiva de imprensa não foi anunciada.

Um porta-voz da Federação Italiana de Tênis, organizadora do torneio, disse à AFP que Djokovic “tem um corte no topo do crânio que não precisou de pontos, apenas um curativo”.

“Ele foi levado para o seu hotel e não ficou nada contente, como podem imaginar e compreender”, explicou esta fonte, que informou que a polícia abriu uma investigação. Ainda não houve prisões, mas “as imagens de vídeo serão estudadas”.

O astro sérvio não participou do Masters 1000 de Madri, e antes desse torneio havia perdido nas semifinais em Monte Carlo para o grego Stefanos Tsitsipas.

O sérvio só teve alguma dificuldade no início ao sofrer um break no primeiro game em que sacou.

Perdendo por 3 a 1, ele reagiu e conseguiu vencer cinco games consecutivos, fechando o primeiro set em 44 minutos.

Moutet, personalidade polêmica do circuito com um temperamento intempestivo, se perdeu na partida ao mudar de lado após o sétimo game: ele teve uma discussão acalorada com o árbitro, que lhe pediu para reposicionar uma proteção da rede que, frustrado, ele havia jogado no chão ao retornar para sua cadeira.

Ele sorriu brevemente quando seu celular tocou no momento em que estava prestes a sacar. Ele foi desligá-lo sob os aplausos do público e o sorriso de Djokovic.

O sérvio, seis vezes vencedor do torneio romano, a última vez em 2022, perdeu apenas um game para o desanimado adversário no segundo set.

Moutet, que havia sido derrotado na 2ª rodada do qualifying, entrou na chave principal após a desistência do suíço Stan Wawrinka com o status de ‘lucky-loser’.

Na próxima rodada, Djokovic, em busca do primeiro título do ano, enfrentará o chileno Alejandro Tabilo, 32º do mundo e campeão em Auckland (seu primeiro título de um torneio ATP).

– Zverev e Thiago Monteiro avançam –

Mais cedo o alemão Alexander Zverev, número 5 do mundo, derrotou o australiano Aleksandar Vukic (N.70) sem dificuldades por 2 sets a 0, parciais de 6-0 e 6-4 e avançou para a terceira fase.

O alemão dominou o primeiro set, sem perder um único game. A segunda parcial foi mais disputada, com os dois jogadores confiando em seus saques, até que com 5 a 4 a seu favor, Zverev quebrou o serviço do australiano e fechou a partida já no primeiro match point.

Na próxima fase da competição o alemão vai enfrentar o italiano Luciano Darderi (N.54), que eliminou o argentino Mariano Navone (N.31) por 6-3 e 6-2.

Outro destaque do dia foi a vitória tranquila do brasileiro Thiago Monteiro sobre o australiano Jordan Thompson (N.32) com parciais de 6-1 e 6-3.

Thiago Monteiro havia vencido o francês Gael Monfils na quarta-feira na primeira rodada do torneio, por 2 sets a 0.

O tenista cearense vinha de outra grande vitória, sobre o francês Gael Monfils na quarta-feira, também por 2 a 0 (6-2 e 7-5).

— Resultados desta sexta-feira do torneio ATP Masters 1000 de Roma:

– 2ª rodada (simples masculino):

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Corentin Moutet (FRA) 6-3, 6-1

Alejandro Tabilo (CHI/N.29) x Yannick Hanfmann (ALE) 6-3, 7-6 (7/4)

Francisco Cerundolo (ARG/N.20) x Matteo Gigante (ITA) 6-1, 6-3

Karen Khachanov (RUS/N.16) x Alexander Shevchenko (CAZ) 6-4, 6-4

Ben Shelton (EUA/N.12) x Pavel Kotov (RUS) 4-6, 6-3, 6-4

Zhang Zhizhen (CHN) x Adrian Mannarino (FRA/N.19) 6-1, 6-3

Thiago Monteiro (BRA) x Jordan Thompson (AUS/N.32) 6-1, 6-3

Miomir Kecmanovic (SRB) x Casper Ruud (NOR/N.5) 0-6, 6-4, 6-4

Alexander Zverev (ALE/N.3) x Aleksandar Vukic (AUS) 6-0, 6-4

Luciano Darderi (ITA) x Mariano Navone (ARG/N.28) 6-3, 6-2

Francesco Passaro (ITA) x Tallon Griekspoor (HOL/N.23) 4-6, 6-3, 7-6 (7/5)

Nuno Borges (POR) x Alexander Bublik (CAZ/N.15) 6-4, 6-4

Taylor Fritz (EUA/N.11) x Fabio Fognini (ITA) 6-3, 6-4

Sebastian Korda (EUA/N.24) x Flavio Cobolli (ITA) 7-6 (8/6), 4-6, 6-4

Terence Atmane (FRA) x Lorenzo Musetti (ITA/N.26) 7-5, 1-0 (abandono)

Grigor Dimitrov (BUL/N.8) x Yoshihito Nishioka (JPN) 7-5, 6-4

jr/bvo/dr/ol/aam/mvv