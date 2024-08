Djokovic estreia com vitória tranquila sobre Albot no US Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/08/2024 - 1:29 Para compartilhar:

O tenista sérvio Novak Djokovic começou a busca pelo seu 25º título de Grand Slam na noite desta segunda-feira (26) derrotando o moldavo Radu Albot em três sets e vai enfrentar seu compatriota Laslo Djere na segunda rodada.

Número 109 da ATP, Djere colocou Djokovic em apuros na terceira rodada do ano passado, em Nova York, ao forçá-lo a virar depois de abrir 2 sets a 0.

Nesta segunda-feira, ‘Djoko’ apresentou problemas no saque mas que não o impediram de vencer Albot por 6-2, 6-2 e 6-4 em duas horas e sete minutos de jogo que terminou à meia-noite de Nova York.

“Adoro jogar partidas noturnas, mas talvez não tão tarde”, disse Djokovic sobre a quadra central Arthur Ashe.

O sérvio, que defende o título no último Grand Slam do ano, igualou Roger Federer como o segundo jogador com mais vitórias em Flushing Meadows, ambos com 89 e apenas superados pelas 98 de Jimmy Connors.

Djokovic cometeu 10 faltas duplas, algo incomum, contra Albot, mas só lhe permitiu três oportunidades de quebra, das quais o moldavo só conseguiu aproveitar uma.

Número 138 do ranking da ATP, Albot não havia vencido nenhuma das 11 partidas anteriores contra integrantes do top-10 e diante do astro sérvio só mostrou alguma resistência no terceiro set, em que chegou a abrir 3-2.

Djokovic, de 37 anos, não quis que o jogo se alongasse mais e depois quebrou o saque do moldavo para assim colocar um pé na segunda rodada, onde aguarda os grandes rivais Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, que estreiam nesta terça-feira.

Se conseguir manter o título em Flushing Meadows, algo que ninguém consegue desde que Federer conquistou cinco troféus consecutivos (2004-2008), Djokovic quebrará o atual empate de 24 troféus de Grand Slam que mantém com Margaret Court e deterá o recorde absoluto no tênis.

gbv/cl/aam