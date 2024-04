Djokovic elogia brasileiro João Fonseca: ‘Seu estilo de jogo lembra o meu’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/04/2024 - 18:07 Para compartilhar:

Sensação do último Rio Open, o jovem brasileiro João Fonseca vem sendo notado no circuito, apesar de ainda não conseguir vaga nos grandes torneios da temporada, em razão da pouca idade. Em vídeo publicado neste sábado, o tenista recebeu elogios de ninguém menos que Novak Djokovic, recordista de títulos de Grand Slam no masculino.

O tenista sérvio, atual número 1 do mundo, lembrou do brasileiro num vídeo postado pela ATP, por ocasião do início da temporada de saibro na Europa. E Djokovic, além de fazer elogios, colocou o brasileiro como candidato a surpreender nas competições na terra batida.

“Fonseca, o brasileiro”, respondeu Djokovic, ao ser questionado sobre sua aposta para o saibro. “Eu o assisti jogando e ele é muito bom. Seu estilo de jogo lembra o meu”, comparou o dono de três títulos de Roland Garros.

Fonseca, de apenas 17 anos, surpreendeu ao receber convite para jogar a chave principal do Rio Open, torneio de nível ATP 500. Ele derrubou rivais mais experientes e alcançou as quartas de final, seu melhor resultado da carreira até agora. Foi apenas a sua segunda chance numa competição de nível ATP.

Promessa do tênis brasileiro, Fonseca encerrou sua passagem pelo tênis juvenil no ano passado com o título do US Open e a posição de número 1 do mundo e “campeão mundial” de sua categoria.

Neste ano, tomou a decisão de entrar com tudo no circuito profissional após considerar a possibilidade de jogar no circuito universitário dos Estados Unidos, para o qual já tinha convite de universidade prestigiada.