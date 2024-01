Djokovic e Sinner avançam e podem se encontrar na semifinal do Aberto da Austrália

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/01/2024 - 12:40 Para compartilhar:

O número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, e o italiano Jannik Sinner (4º) estão a um jogo de se enfrentarem nas semifinais do Aberto da Austrália, após passarem com facilidade pelas oitavas de final neste domingo (21), em Melbourne.

O mesmo ocorre na chave feminina, com a bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª), atual campeã do torneio, e a americana Coco Gauff (4ª), as duas últimas sobreviventes do Top 10 da WTA.

– Djokovic domina Mannarino –

No caminho até seu 25º título de Grand Slam e o 11º na Austrália, Djokovic parece ir de menos a mais, como de costume, e neste domingo não deu chances para o francês Adrian Mannarino, que aos 35 anos está pela primeira vez na careira no Top 20 do ranking da ATP.

O resultado do duelo esteve perto de ser histórico, depois de o sérvio vencer os dois primeiros sets por 6-0. “Difícil não pensar”, admitiu ‘Nole’ depois da vitória, sobre a possibilidade de ter fechado o jogo com um triplo “pneu”.

“A tensão era tanta no terceiro set que quase não pareceu um problema conceder um game. Então deixei de pensar nisso e consegui voltar a me concentrar no que tinha que fazer para fechar o jogo”, acrescentou o número 1 do mundo em entrevista coletiva.

Contra Mannarino, o número 1 do mundo disputou uma fase de oitavas de final de Grand Slam pela 58ª vez na carreira, igualando o recorde de Roger Federer.

“Vencer Grand Slams, quebrar recordes e estar no topo do esporte é sempre um objetivo, sem dúvida”, confessou o sérvio, que se definiu como um “competidor feroz”.

“Sempre procuro meu melhor rendimento. Eu me esforço todos os dias para que isso aconteça. Quando não consigo, fico frustrado. A chama continua queimando, acho que isso me permitiu estar onde estou, conseguir as coisas que consegui”, acrescentou.

‘Nole’ chegou a 32 vitórias consecutivas em Melbourne Park. Sua última derrota foi em 2018, para o sul-coreano Chung Hyeon. Em 2022, ele não participou do torneio por não ter se vacinado contra a covid-19.

Nas quartas de final, ele vai enfrentar o americano Taylor Fritz (12º), que passou pelo grego Stefanos Tsitsipas (7º) com uma vitória por 3 sets a 1, parciais de 7-6 (7/3), 5-7, 6-3 e 6-3.

– 12 sets vencidos, nenhum perdido –

Fritz é o último obstáculo antes de Djokovic ter a chance de enfrentar o italiano Jannik Sinner, o que para muitos seria uma final antecipada entre os dois melhores tenistas dos últimos meses.

Sinner derrotou com autoridade o russo Karen Khachanov (15º), com parciais de 6-4, 7-5 e 6-3, e chega às quartas de final sem ter perdido um set sequer.

O italiano de 22 anos já igualou seu melhor resultado na Austrália (2022), enquanto sua melhor campanha em um torneio de Grand Slam é a semifinal de Wimbledon em 2022.

Seu próximo adversário será o também russo Andrey Rublev (5º), que eliminou o último australiano ainda vivo no torneio, Alex De Minaur (10º), com vitória por 3 sets a 2, parciais de 6-4, 6-7 (5/7), 6-7 (4/7), 6-3 e 6-0.

Sinner foi o único tenista a derrotar Djokovic desde o sérvio perdeu a final de Wimbledon para o espanhol Carlos Alcaraz na temporada passada: na primeira fase do ATP Finals (embora tenha perdido a final para o sérvio posteriormente) e na Copa Davis.





– Sabalenka “mais forte” do que em 2023 –

“Eu me sinto mais forte do que no ano passado”, reconheceu Sabalenka após atropelar neste domingo a americana Amanda Anisimova, com vitória em dois sets por 6-3 e 6-2 em apenas 70 minutos.

Os resultados até aqui dão razão à bielorrussa: fechou os três primeiros jogos em menos de três horas no tempo acumulado em quadra e na fase anterior aplicou um duplo “pneu” na ucraniana Lesia Tsurenko (33ª).

Nas quartas de final, Sabalenka irá enfrentar a tcheca Barbora Krejcikova, que interrompeu o sonho da jovem russa de 16 anos Mirra Andreeva, derrotando-a por 2 sets a 1, parciais de 4-6, 6-3 e 6-2.

A outra representante do Top 10 feminino ainda viva em Melbourne é Coco Gauff, que também não teve problemas para superar a polonesa Magdalena Frech (69ª) por 2 sets a 0 (6-1 e 6-2).

Campeã do US Open no ano passado, Gauff agora vai enfrentar a ucraniana Marta Kostyuk (35ª) para chegar pela primeira vez à semifinal em Melbourne.

es/fby/mcd/zm/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias